غوران توميتش لـ « البيان »: جئت لإعادة النصر لمكانه الطبيعي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الكرواتي غوران توميتش المدرب الجديد للنصر، أن توليه تدريب الفريق في هذا الوقت ليس مغامرة وهو من عشاق التحديات وسبق أن خاض العديد من التجارب المشابهة لوضعية العميد حالياً، وقال: «جئت لإعادة النصر إلى مكانه الطبيعي والمستحق، وسعيد بتولي هذه المهمة رغم أن الوضع الحالي للفريق ليس جيداً، وسنبذل قصارى جهدنا لتغييره، لقد شاهدت ردود فعل إيجابية من اللاعبين، وهو أمر جيد للتصحيح، وحتى لو كانت بدايتنا بمواجهة خصم قوي أنا متفائل وأتمنى أن تكون النتيجة جيدة».

واستلم توميتش مهمة تدريب النصر رسمياً الثلاثاء الماضي خلفاً للألماني ثورستن فينك، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج وتراجع الفريق إلى المركز 12 في جدول الترتيب.

وأوضح المدرب الكرواتي أن معنويات الفريق هابطة بسبب سلسلة النتائج السلبية التي تلقاها في الدوري، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون بهذه الحالة نظراً للوضعية الصعبة في جدول الترتيب، وأضاف: «طلبت من اللاعبين نسيان كل الأمور السلبية التي حصلت في الماضي والتركيز على المستقبل فقط، مهمتي الآن هي إعادة الثقة للاعبين مرة أخرى».

تجارب

وصرح توميتش، الذي يخوض تجربته الأولى في منطقة الخليج بعد عدة تجارب في الدوريين الكرواتي والصيني، بأنه سريع التأقلم، وقال: «عملت في الصين لمدة 5 سنوات، أعرف أن العقلية مختلفة ولكن أستطيع التأقلم سريعاً مع أي تجربة جديدة، ولدي الخبرة الكافية للتعامل مع الوضعية الصعبة للنصر».

وأضاف: «أعلم الكثير عن كرة القدم الإماراتية، وشاهدت جميع المباريات السابقة للفريق، وتحدثت مع العديد من المدربين الذين خاضوا تجربة هنا، لذا لا أحتاج للكثير من الوقت للتعرف على الأجواء».

وتابع: «حقق المدربون الكروات العديد من النجاحات في الدوري الإماراتي مثل زوران ماميتش وزالتكو داليتش، وكرونوسلاف يورتشيتش وغيرهم، هذا أمر جيد ودليل أننا نتأقلم بشكل جيد في المنطقة العربية».

تركيز

وبشأن تدريب النصر رغم الوضعية الصعبة التي يمر بها قال توميتش: «أعشق خوض التحديات وهذه ليست المرة الأولى التي أدرب فيها فريقاً يمر بموقف صعب على مستوى النتائج، ولدي خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف، لقد جئت لأعيد النصر لمكانه الطبيعي».

وكشف المدرب الكرواتي عن تركيزه على الجانب النفسي في المرحلة المقبلة بهدف رفع معنويات الفريق وعن تخطيطه للاستفادة من فترة التوقف المقبلة لدوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أن النصر سيدخل في معسكر إعدادي لمدة أسبوعين للتعرف أكثر على اللاعبين.

وبدأ توميتش مسيرته التدريبية بنادي سيبينيك في 2011، وقاد العديد من الأندية الكرواتية والصينية قبل أن يحط الرحال بنادي رييكا الذي دربه في الموسم الماضي.

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