رودولفو أروابارينا لـ « البيان »: الاحتكاك القوي هدف «الأبيض» بلقاء الأرجنتين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه لا يخشى نتيجة المباراة الودية للأبيض مع الأرجنتين المقرر إقامتها 16 الجاري في العاصمة أبوظبي، معتبراً أن الاحتكاك القوي والاستفادة من التجربة هو الأساس بالنسبة له.

وقال أروبارينا لـ«البيان»: نحن لا ننظر إلى النتائج في المباريات الودية قدر اهتمامنا بإجادة اللاعبين لخطة اللعب والاحتكاك القوي، وعلى اللاعبين عدم التفكير في نتيجة المباراة والأداء بشكل جيد، لأن مشاركتهم في مثل تلك المباريات تعتبر حدثاً تاريخياً وعليهم الاستمتاع وإمتاع جمهورهم بأداء قوي قدر المستطاع. وعن مواجهة اللاعب الكبير ميسي خلال اللقاء قال أروابارينا: لسنا على علم بمشاركة هذا اللاعب الأسطورة في المباراة من عدمه، فمثل تلك الأمور من سلطة الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، ولكن حتى لو لعب لابد أن يقدم لاعبونا أداءً قوياً يتناسب مع أهمية وقوة المباراة.

معسكر أبوظبي

وفيما يتعلق بالمعسكر المحلي المقبل والمقرر إقامته في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري، قال مدرب منتخبنا الوطني أروابارينا: اخترنا قائمة اللاعبين الموسعة بناءً على متابعتنا للاعبين في الدوري في الفترة الماضية والمعسكرات التي سبق وأقامها المنتخب، وقبل بداية المعسكر سوف نختار القائمة النهائية التي ستشارك في المعسكر، والذي يعتبر فرصة طيبة للوقوف على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم، كما سنلاقي خلال المعسكر كلاً من الأرجنتين وكازاخستان، وهي مباريات قوية نأمل أن نقدم خلالها مستوى طيباً.

وعن الصعوبات التي تواجهه في عمله خلال فترة توليه تدريب المنتخب أوضح أروابارينا: لا شك أن اتحاد الكرة يدعم عملنا بشكل كبير، ويسهل لنا كل الأمور، ولكننا نواجه مشكلة متمثلة في تعدد الإصابات بين اللاعبين، وكل معسكر نفاجئ بإصابات جديدة، مما يجعل خياراتنا محدودة، ونحاول التغلب على ذلك بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب.

«خليجي 25»

وعن استعداد الأبيض لـ«خليجي 25» قال أروابارينا: حضرنا قرعة البطولة خلال الأيام الماضية وهي متوازنة، ولكن علينا الاستعداد، ومن المقرر أن نقيم معسكراً خلال ديسمبر، ولكن إلى الآن لم نحدد هل سنلعب وديات أم لا، وبدأنا من الآن دراسة مستوى وأداء المنافسين.

وعن رأيه في انطلاقة المونديال أوضح: ظروف المونديال صعبة على المنتخبات، لأن في البطولات السابقة كانت تتوافر للمنتخبات فترة كافية للاستعداد، عكس الآن، فمعظم الدوريات لا تزال جارية، وبالتالي يدخل اللاعبون المنافسات وهم مرهقين.

ترشيح البطل

وبسؤال عن ترشيحه لبطل مونديال 2022 قال أراوبارينا: أسرتي وأبنائي يرشحون الأرجنتين وبالطبع أنا معهم، ولكن هناك منافسون أقوياء، وخلال الدور الأول ستتضح الصورة إلى حد كبير.

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