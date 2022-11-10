9 أشهر على إصابة العطاس.. والغياب مستمر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تحولت إصابة أحمد العطاس مهاجم الجزيرة، إلى «لغز محير» بعد أن أدت إلى ابتعاده عن الملاعب خلال الأشهر التسعة الماضية دون تحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات الرسمية مع فريقه، لكن المؤكد حسب إفادات الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للفريق، أن جاهزيته البدنية لن تكتمل قبل الشهر المقبل.

وكان العطاس «27 عاماً» قد تعرض للإصابة خلال الموسم الماضي في مباراة ضد الإمارات بالجولة 17 من الدوري في فبراير الماضي تم تشخصيها بقطع في الرباط الصليبي، ومنحت إدارة النادي اللاعب اهتماماً كبيراً بتسفيره خارج الدولة لإجراء عملية جراحية، على أمل عودته مع بداية الموسم الحالي للملاعب لكن غيابه ما زال متواصلاً في أطول فترة توقف عن المباريات مع اكتفائه بالمشاركة في التدريب والتأهيل وسط اهتمام كبير من الجهازين الفني والإداري.

تألق

وحرمت الإصابة المهاجم الشاب من مواصلة رحلة تألقه مع «فخر أبوظبي»، والتي تعرض لها في قمة توهجه وأفضل فتراته الكروية بالملاعب وذلك بعد عودته من جديد إلى ناديه قادماً من الشارقة مطلع يناير الماضي، حيث قدم العطاس مستويات جيدة في كأس العالم للأندية وتألق في 4 مباريات بالدوري أمام الوصل والظفرة والنصر والإمارات، قبل أن توقف الإصابة رحلة تألقه التي استمرت 45 يوماً فقط.

وتعتبر فترة توقف الدوري التي تبدأ عقب نهاية الجولة العاشرة المحدد لها يومي الجمعة والسبت المقبلين وتستمر أكثر من شهر، فرصة جيدة أمام أحمد العطاس للحاق بمباريات الدور الأول من المنافسة بعد إكمال فترة التأهيل والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية ليشكل إضافة كبيرة لـ«فخر أبوظبي»، الذي يطمع في استرداد لقب بطولة الدوري وتحقيق الإنجازات في الموسم الحالي.

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