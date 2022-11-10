الوحدة والشارقة ضمن الأبرز آسيوياً

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشارقة والوحدة ضمن أبرز الأندية التي حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية في منطقة غرب آسيا خلال أكتوبر 2022.

وأوضح أن اختياره للوحدة، جاء بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة خلال الشهر الماضي، بفوزه في 5 مواجهات متتالية ليتشارك صدارة الدوري.

وبالنسبة للشارقة، أوضح أنه على الرغم من النتائج السلبية التي حققها الفريق في الدوري الإماراتي لكرة القدم خلال الشهر الماضي، إلا أن الفريق نجح في خطف لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتضم قائمة أبرز الأندية أيضاً، الشباب والنصر السعوديين، الفيصلي الأردني، النهضة العماني، هلال القدس الفلسطيني، القوة الجوية العراقي، والعهد اللبناني.

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