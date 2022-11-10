«الأفضل» بدورينا في أكتوبر اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تعلن رابطة المحترفين الإماراتية اليوم أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر أكتوبر 2022 في دوري أدنوك للمحترفين، وينافس على جائزة أفضل لاعب كلاً من: أدريان سيلفا وجواو بيدرو «الوحدة»، سفيان رحيمي «العين»، دانييل بيسا «اتحاد كلباء»، وفراس بالعربي «عجمان»، لأفضل حارس يتنافس كلاً من: خالد السناني «الوصل»، وعلي الحوسني «عجمان»، ودرويش محمد «الشارقة». أما مدرب الشهر فيتنافس عليها كل من الصربي غوران «عجمان»، والبرتغالي ليوناردو غارديم «شباب الأهلي» والإسباني مانويل خمينيز «الوحدة».

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