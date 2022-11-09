أبيض الشاطئية يفتتح مشوار «نيوم» غداً

المصدر: (نيوم - البيان)

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يواجه منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في العاشرة من مساء الغد شقيقه المنتخب السعودي، ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس نيوم الدولية الودية المقامة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.

ويُشارك في البطولة 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات السعودية، وباراغواي، وإنجلترا، بينما تضم الثانية منتخبات البرازيل واليابان وعُمان والبحرين.

وفي سياق متصل، يشارك الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي في إدارة مباريات بطولة كأس نيوم، بعد مشاركته في إدارة مباريات كأس طيران الإمارات للقارات بدبي.

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