حسن إسماعيل.. مدرب الأجيال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعد حسن إسماعيل مشرف قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة مدرب المنتخب الأول الأسبق، مدرب الأجيال، فهو أول مدرب وطني يقوم بتدريب الأب وابنه، في فترة زمنية ليست كبيرة، إذ تولى تدريب عادل الحوسني حارس الشارقة الحالي، حينما كان في صفوف المنتخب الأولمبي ومن بعده المنتخب الأول، وتدريب ابنه مايد الذي التحق أخيراً بصفوف فريق تحت 12 سنة في نادي الشارقة، في واقعة لا تتكرر كثيراً.

وتحدث حسن إسماعيل عن المفارقة قائلاً «يبدو أنني كبرت في السن لدرجة أنني دربت الأب والابن، رغم أنني ما زلت في متوسط العمر».

وأضاف: أتوقع أن يكون مايد حارساً كبيراً يخدم ناديه والمنتخبات مستقبلاً، إذ يمتاز بالموهبة، والمهارة العالية والمرونة والرغبة القوية ليكون حارساً على مستوى متميز.

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