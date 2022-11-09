راشد النعيمي: فخورون بوجود قضاة ملاعبنا في المونديال

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المكون من محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف وحسن المهري، قبل سفرهم إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق يوم 20 من نوفمبر الجاري. وحضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجهود قضاة الملاعب وحرصهم المستمر على صقل مواهبهم، وتسجيل حضور مميز للصافرة الإماراتية قارياً ودولياً، فضلاً عن نجاحهم محلياً، مؤكداً أن تواصل مشاركة حكام إماراتيين في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم دليل على قوة التحكيم الإماراتي وثباته، فضلاً عن سمعته الدولية الطيبة، آملاً المشاركة بأكثر من طاقم تحكيمي في مونديال 2026.

جهد

وقال: «اتحاد الكرة يقدم دعماً غير محدود للتحكيم، لأن نجاح منافسات كرة القدم يعتمد بالدرجة الأولى على الحكم وأدائه وقراراته»، مؤكداً أن الحكم الإماراتي أصبح سفيراً دائماً للكرة الإماراتية في المونديال، وهذا دليل على حجم الجهد الذي يبذله في المعسكرات الداخلية والخارجية والتدريبات اليومية وورش العمل، منوهاً بأن أسرة كرة القدم تفتخر بنجاحات قضاة الملاعب الإماراتيين.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي حكام الكرة المشاركين في مونديال قطر 2022 إلى التركيز، مجدداً ثقته في قدراتهم على تقديم أداء مميز في كأس العالم، مشيداً بتألقهم في الداخل والخارج. وأضاف: «نحن نثق بالحكم المواطن الذي حقق نجاحات بارزة في عالم التحكيم، محلياً ودولياً، وسنبقى سنده ونوفر له أفضل بيئة للعمل والإعداد».

شكر

من جانبه، تقدم الحكم الدولي محمد عبدالله حسن بالشكر والتقدير للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد على استقباله للطاقم المونديالي، مؤكداً أن رئيس الاتحاد يحرص على دعم حكام الكرة ويتابع شؤونهم، وهذا ليس جديداً عليه.

وقال محمد أحمد يوسف: «استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي يأتي تواصلاً مع اهتمامه بالحكام وإيمانه بدورهم الحيوي في مسابقات كرة القدم، ونحن نثمن دعمه وتشجيعه وحرصه على متابعة عمل قضاة الملاعب وتوفير كل ما يساعدهم على النجاح». من جهته، تقدم حسن المهري بالشكر والتقدير لرئيس الاتحاد على الاستقبال قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة بأكبر المسابقات الكروية، مثمناً اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بالتحكيم وعناصره.

دعم

ثمّن سالم علي الشامسي الاستقبال، مؤكداً أنه في هذا التوقيت دليل على تواصل اهتمام مجلس الإدارة بقضاة الملاعب، وقال: «دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي للتحكيم له تأثير إيجابي على العمل، وإن استقباله لطاقم التحكيم قبل سفرهم إلى قطر يمنحهم دفعة معنوية كبيرة في هذا التجمع الكروي العالمي».

وأضاف: «نعمل من دون كلل أو ملل من أجل توفير بيئة محفزة تساعد الحكام على صقل مواهبهم وتطوير أدائهم لكي ينجحوا في المسابقات المحلية والخارجية، فالنجاح الذي حققه الحكم الإماراتي خلال الفترات الماضية يجب أن يستمر محلياً وخارجياً»

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