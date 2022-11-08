«الانضباط» تعتمد فوز شباب الأهلي 9-صفر

المصدر: دبي - البيان

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قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إيقاف لاعب نادي الفجيرة سعود المسماري مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره ألفي درهم بسبب توجيه عبارات غير لائقة لحكم مباراة فريقه أمام نادي العروبة في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً.

وفي مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً (ب)، اعتمدت لجنة الانضباط خسارة نادي التعاون لمباراته أمام نادي شباب الأهلي بنتيجة (9 – صفر)، لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين في المباراة، فيما غرمت فريق أشبال شباب الأهلي تحت 11 عاماً (ب) مبلغاً وقدره ألفي درهم، بسبب مخالفته بروتوكول المباريات، نتيجة تسجيله لاعباً على النظام الإلكتروني بدون نتيجة فحص صالحة.

كما قررت توجيه عقوبة لفت نظر لناديي مسافي وسيتي لتأخر نزول الفريقين لأرض الملعب لمدة ثلاث دقائق قبل بداية الشوط الثاني في المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية من مسابقة دوري الدرجة الأولى، ووجهت عقوبة لفت نظر لفريق بينونة لمخالفته قواعد تسجيل اللاعبين، وذلك بتسجيله 9 لاعبين أجانب في مباراته أمام فريق جلف إف سي.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على فريق لافال يونايتد وقدرها ألفي درهم لتأخر بداية مباراته أمام فريق الاتفاق لمدة تسع دقائق بسبب عدم وجود سيارة إسعاف.

وغرمت اللجنة فريق إنتر سيتي غرامة مالية قدرها عشرة آلاف وخمسمئة درهم، لحصول لاعبيه على 7 بطاقات صفراء في مباراته أمام مدينات في مسابقة دوري الدرجة الثالثة، كما غرمت فريق الدعم الرياضي مبلغاً وقدره ألفي درهم لمخالفته بروتوكول المباريات، نتيجة تسجيله لاعباً على النظام الإلكتروني بدون نتيجة فحص صالحة، في المسابقة ذاتها.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

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