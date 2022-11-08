مواجهات ساخنة في دور الـ 16 لأغلى الكؤوس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يشهد دور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مواجهات ساخنة، حيث من المتوقع أن يتقابل النصر مع الشارقة حامل اللقب، كما يتوقع أن يلاقي العين في حال اجتيازه دبا الفجيرة الفائز من الوحدة وشباب الأهلي، وقد يلاقي الجزيرة الفائز من الشارقة والنصر وكلها مواجهات ساخنة ستفقد المسابقة فرقاً كبيرة من المرشحين لنيل اللقب.

قرعة دور الـ 32 التي احتضنها متحف المستقبل المبنى الأجمل في العالم، والتحفة المعمارية الرائعة ووفق اتحاد الكرة في اختيار هذا المكان الرائع لاستضافة مراسم القرعة التي خرجت بشكل متميز، لم تشهد القرعة سوى مفاجأة واحدة بمواجهة الوحدة وشباب الأهلي في مباراة تعتبر بمثابة النهائي المبكر.

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وبلغ عدد الأندية المشاركة في البطولة 31 نادياً مقسمة على 14 فريقاً من دوري المحترفين، و17 من دوري الدرجة الأولى، من بينها فرق تشارك للمرة الأولى في هذه البطولة الغالية وأجرى مراسمها بثقة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وتم إعطاء فريق الشارقة «حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس رئيس الدولة موسم 2021 – 2022» بطاقة التأهل مباشرة إلى دور الـ 16، حسب لائحة البطولة.

مشاركة

من جانبه، أكد أحمد يوسف بن درويش رئيس لجنة المسابقات، أن النسخة الجديدة من كأس رئيس الدولة تعد استثنائية في ظل مشاركة جميع أندية دوري المحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى، والتي يشارك منها فرق في هذه البطولة للمرة الأولى، بعدما فضل اتحاد كرة القدم منح فرق الدرجة الأولى فرصة للمشاركة في هذه البطولة الغالية، وأضاف: نظام البطولة يقضي بخروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار باستثناء مباراة نصف النهائي التي ستقام من مباراتين، على أن تقام مباراة الدور النهائي من مباراة واحدة أيضاً.

تركيز

واعتبر عبد السلام جمعة مدير الكرة بنادي الوحدة، أن مواجهة فريقه وشباب الأهلي في دور الـ 32، ستكون نهائياً مبكراً، واستطرد قائلاً: «لن تكون هناك مواجهة سهلة، لأنها مباريات كأس، حتى في المباريات التي يكون طرفاها غير مرشحين للفوز باللقب، وذلك لأنها تقام بخروج المغلوب وكل شيء وارد فيها، ونحن مركزون على كل البطولات، ومنها كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وأضاف: «كل البطولات مهمة والموسم الماضي انتهى، ونفكر في المنافسة على كل البطولات، وليس لدينا أي حديث الآن بخصوص الانتقالات الشتوية، ونمتلك تشكيلة قوية، ومطالبون بالمنافسة على المراكز الأولى في كل البطولات، ونسعى لمواصلة النتائج الإيجابية هذا الموسم».

مسؤولية

وقال خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي: «القرعة جاءت متكافئة باستثناء مباراتنا مع الوحدة بمثابة نهائي مبكر، والبطولة ستخسر فريقاً قوياً في بداية المسابقة، والكأس الغالية من أولوياتنا، ونتمنى الاستمرار فيها والمنافسة بقوة على لقبها، وبعد الانتصارات الأخيرة، نتمنى حسم الديربي المقبل أمام النصر، في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، قبل التوقف الطويل للدوري».

فيما قال راشد عيسى ممثل نادي حتا: «نتمنى الظهور بصورة مشرفة في الكأس الغالية، ويكون الفوز حليفنا، والكأس تختلف عن الدوري، وإن شاء الله سنحضر للمباراة بشكل جيد، ونسعى للوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة الغالية، وثقة الجماهير بنا حمل كبير، وكوننا متصدرين لدوري الدرجة الأولى، يزيد من مسؤولياتنا، والكأس ستكون صعبة جداً، لأن نظامها يختلف عن الدوري».

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