كلباء يجدد رعايته مع كالتيس وإيبكو للزيوت للموسم الرابع

المصدر: دبي - محمد فضل

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء تجديد الرعاية مع شركة كالتيكس وإيبكو للزيوت للموسم الرابع على التوالي، وجاء الإعلان عن تجديد العقد خلال مؤتمر صحافي عقد بفندق موفنبيك في دبي بحضور محمد مطر الزعابي نائب رئيس شركة الكرة، وخالد النقبي المدير التنفيذي للنادي، وبرهان الهاشمي المدير التنفيذي لشركة إينوك للتسويق، وراشد الأميري مدير عام شركة إيبكو للزيوت، ودوغلاس مدير كالتكس «شيفرون» في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لمايد المراشدة المستشار القانوني لشركة الكرة بنادي كلباء، وأحمد صالح المدير المالي، وعيسى بن هويدن عضو شركة الكرة، وحسن الدرمكي مدير التسويق، وعبدالله إبراهيم المنسق الإعلامي، إلى جانب عدد من لاعبي الفريق الأول ممثلين في الحارس عيسى الهوتي، وياسر حسن، والثنائي البرازيلي إيغور روسي والأرجنتيني برايان راميريز.

تعاون

وأكد محمد مطر الزعابي نائب مدير شركة كرة القدم بنادي كلباء، أن تجديد الرعاية للسنة الرابعة على التوالي يدل على التعاون الكبير بين شركة النادي وإيبكو وكالتيكس للزيوت، مشيراً إلى الشراكة بين الطرفين تدخل مرحل وحقبه جديدة والنادي الأصفر يتطور من سنة إلى أخرى، وأضاف: نتفهم الشراكة لما فيه مصلحة الطرفين، فالرياضة لا تنفصل عن التجارة والتسويق، ولذلك نتمنى امتداد الرعاية مع الشركة لسنوات مقبلة، كلباء نادي كبير وأتمنى أن نقدم الرعاية والإعلان اللازم لما فيه مصلحة الشركة الراعية للفريق وأبدى تحفظه عن قيمة عقد الرعاية، مشيراً إلى أنه مرضٍ للطرفين.

دعم

بدوره، أعرب راشد أميري مدير عام إيبكو للزيوت عن أمله في استمرار الرعاية إلى سنوات مقبلة، وقال: كلنا ثقة في أن نادي كلباء يمثل دعماً كاملاً للشركة الراعية نظراً لما يقوم به من أدوار مهمة في تمكين الشباب، فضلاً عن امتلاك النادي لجماهير كبيرة، وقال نفخر بهذه الشراكة ونتطلع إلى تعزيز الشراكة وتجديد الثقة. كما أوضح دوغلاس مدير عام شركة كالتيكس أنهم يعتزون بالرعاية مع النادي الأصفر، ونتمنى أن تمتد الرعاية لتشمل أندية ورياضات أخرى.

وتحدث خالد النقبي المدير التنفيذي لشركة كلباء لكرة القدم، عن شكل الرعاية مع كالتيكس والتي تشمل قمصان الفريق الأول إلى جانب لوحات إلكترونية حول الملعب، ونوه أنهم يتطلعون إلى امتداد الرعاية لفرق أخرى بالنادي مستقبلاً، موجهاً الشكر للرعاة، كما قال حسن الدرمكي مدير التسويق: شركة كلباء تؤكد يوماً بعد يوم أنها في الطريق الصحيح، وأثبتنا ذلك من خلال السنوات الماضية، وذلك فيما يتعلق بتوقيع عقود الرعاية مع الشركاء.

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