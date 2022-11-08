الوحدة يستعد لديربي الجزيرة وخيمينيز يجهز بديل فارس جمعة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، تدريباته، أمس الثلاثاء، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الجزيرة في الديربي، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الجهاز الفني للعنابي بقيادة الإسباني مانويل خيمينيز قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على دبا الفجيرة بثلاثية في الجولة الماضية.

وبدأ خيمينيز في تجهيز بديل فارس جمعة الذي يغيب عن الديربي بداعي الإيقاف للطرد في مباراة دبا الفجيرة التي خاضها العنابي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11، إذ يبدو التونسي المقيم علاء الدين زهير الأقرب لتعويض فارس جمعة في الخط الخلفي بجانب البرازيلي لوكاس بيمنتا، فيما يتواصل غياب محمد برغش وخليل إبراهيم للإصابة.

مشاركة

ويسعى الوحدة في الديربي إلى تحقيق الانتصار السابع على التوالي ومواصلة المشاركة في صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين قبل التوقف الدولي. من جهته قال البرازيلي لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة إنه يتوقع مباراة قوية في الديربي أمام الجزيرة في ظل الإمكانيات العالية التي يمتلكها الفريقان، مؤكداً أن مواجهة الفريقين دائماً ما تحفل بالإثارة والندية في ظل أهميتها.

وأضاف:«نستعد بشكل جيد لمباراة الجزيرة المهمة بالنسبة لنا، حيث نطمح إلى مواصلة الانتصارات خصوصاً وأن الوحدة يلعب على الصدارة والمنافسة على لقب الدوري الذي يعد هدفاً أساسياً للفريق وجماهيره، إلا أننا لا نركز تفكيرنا على البطولة من الآن ونتعامل خطوة بخطوة مع الدوري بشكل عام والتركيز على كل مباراة على حدة».

منافسة

وتابع:«الموسم الحالي مفتوح على مصراعيه فيما يتعلق بالمنافسة، فهناك 3 أندية في صدارة المسابقة حتى الآن، وأكثر من 5 أو 6 أندية تتنافس على مراكز المقدمة، لاسيما وأن الفارق بين الأول والمركز السابع 3 نقاط فقط».

وعن غياب زميله في الدفاع فارس جمعة أوضح: بالتأكيد فارس جمعة لاعب كبير ويقدم أداء ممتازاً مع الفريق في الموسم الحالي، ولكن كما قلت من قبل نحن الوحدة، ونلعب بجماعية والفريق بإمكانه التغلب على أي صعوبات، خصوصاً مع وجود عناصر على أعلى مستوى.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بالتساوي مع الشارقة المتصدر وشباب الأهلي صاحب المركز الثالث.

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