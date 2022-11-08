راشد بن حميد النعيمي يلتقي طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي قبل توجهه إلى الدوحة

المصدر: وام

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التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المكون من محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف وحسن المهري، قبيل سفرهم إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري وذلك بحضور سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري ، الأمين العام للاتحاد.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجهود قضاة الملاعب وحرصهم المستمر على صقل مواهبهم ، وتسجيل حضور مميز للصافرة الإماراتية قاريا ودوليا، فضلا عن نجاحهم محليا مؤكداً أن تواصل مشاركة حكام إماراتيين في إدارة مبارايات نهائيات كأس العالم دليل على قوة التحكيم الإماراتي وثباته، وسمعته الدولية الطيبة ، آملاً المشاركة بأكثر من طاقم تحكيمي في مونديال 2026.

وقال: “ إن اتحاد الكرة يقدم دعما غير محدود للتحكيم ، لأن نجاح منافسات كرة القدم تعتمد بالدرجة الأولى على الحكم وأدائه وقراراته" .. مؤكداً أن الحكم الإماراتي أصبح سفيرا دائماً للكرة الإماراتية في المونديال ، وأن هذا دليل على حجم الجهد الذي يبذله في المعسكرات الداخلية والخارجية والتدريبات اليومية وورش العمل ”

و دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي حكام الكرة المشاركين في مونديال قطر 2022 إلى التركيز ، مجدداً ثقته في قدراتهم على تقديم أداء مميز في كأس العالم.

وأضاف: " نثق بالحكم الإماراتي الذي حقق نجاحات بارزة في عالم التحكيم, محليا ودولياً, وسنبقى سنده ونوفر له أفضل بيئة للعمل والإعداد".

من جانبه قال سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، رئيس لجنة الحكام إن استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد لطاقم التحكيم المشارك في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2022 دليل على تواصل اهتمام مجلس الإدارة بقضاة الملاعب.

وأضاف : " دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي للتحكيم له تأثير إيجابي على العمل, واستقباله لطاقم التحكيم قبل سفرهم إلى قطر يمنحهم دفعة معنوية كبيرة في هذا التجمع الكروي العالمي".

وجدد الشامسي شكره لرئيس الاتحاد على متابعته لبرامج التحكيم ودعمه المستمر لقضاة الملاعب.

وتقدم الحكم الدولي محمد عبدالله حسن بالشكر والتقدير للشيخ راشد بن حميد النعيمي على استقباله للطاقم المونديالي ، مؤكداً أن رئيس الاتحاد يحرص على دعم حكام الكرة ويتابع شؤونهم ، وأن هذا ليس جديدا عليه.

من جانبه قال محمد أحمد يوسف : "إن استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي ترجمة حقيقية لثقته بالحكام وإيمانه بدورهم الحيوي في مسابقات كرة القدم ، ونحن نثمن دعمه وتشجيعه وحرصه على متابعة عمل قضاة الملاعب وتوفير كل ما يساعدهم على النجاح".

من جهته تقدم حسن المهري بالشكر والتقدير لرئيس الاتحاد على الاستقبال قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة بأكبر المسابقات الكروية ، مثمنا اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بالتحكيم وعناصره.



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