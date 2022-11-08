اتحاد الكرة يلغي الاجراءات الاحترازية بشأن كورونا و الواردة في بروتوكول المباريات

المصدر: وام

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قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية والبنود الواردة في بروتوكول عمليات المباريات للموسم الرياضي 2022-2023 وذلك تماشياً مع قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ببدء تطبيق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف قيود "كوفيد 19".

وأكد الاتحاد في بيانه الصادر اليوم أنه تماشياً مع قرار تطبيق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف قيود "كوفيد 19" 8 نوفمبر 2022 سيتم العمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخه وتطبيقه في جميع مسابقات اتحاد الكرة، ومسابقات رابطة المحترفين الإماراتية ، ومسابقات كرة الصالات ، ومسابقات السيدات ، والكرة الشاطئية ، ومباريات المنتخبات الوطنية ، فيما يتم الاكتفاء بمتطلبات كوفيد-19 للسفر الى دولة الإمارات بالنسبة للفرق والمنتخبات الزائرة.

يشمل القرار الفئات كافة وهي الأجهزة الفنية و الإدارية ، واللاعبون ، وطاقم الحكام ، والمنظمون ، والجماهير ووسائل الإعلام على أن يتم مراقبة الوضع بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.

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