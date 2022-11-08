«الفرسان» و«العنابي» نهائي مبكر في دور الـ 32

المصدر: دبي - العوضي النمر

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احتفى متحف المستقبل أمس بقرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتزين المتحف بأغلى الكؤوس في احتفالية مميزة، وتم عرض مادة فيلمية عن المتحف، التحفة المعمارية في دبي، وفيديو عن تاريخ أغلى البطولات ولاعبيها المميزين، وأسفرت القرعة التي أجريت بحضور محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، عن مواجهة الوحدة«العنابي» مع شباب الأهلي «فرسان دبي» في دور الـ32 في نهائي مبكر، فيما يلاقي العين، بطل الدوري، فريق دبا الفجيرة، ويلعب الوصل مع مسافي، والنصر مع سيتي، والجزيرة مع دبا الحصن، وعجمان مع العربي، وكلباء مع الذيد، والبطائح مع الجزيرة الحمراء، والظفرة مع بينونة، وبني ياس مع مصفوت، والفجيرة مع حتا، والإمارات مع الرمس، والعروبة مع خورفكان، و«غلف أف سي» مع فرسان هيسبانيا، والحمرية مع التعاون، فيما أعفت القرعة فريق الشارقة بطل الكأس الغالية عن الموسم الماضي من اللعب بالدور التمهيدي.

واعتمدت لجنة المسابقات مواعيد المباريات بمختلف الأدوار، وتُقام مباريات دور الـ 32 أيام 5، 6، 7 و8 ديسمبر المقبل، ومباريات دور الـ 16 يومي 21 و22 فبراير 2023، ودور الثمانية يوم 7 مارس، وذهاب قبل النهائي 5 أبريل 2023 والإياب 13 من الشهر نفسه، وستقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بدور الـ 32 والـ 16 وربع النهائي والدور النهائي، في حين يقام الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين.

وتمنى أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات، في كلمته بالحفل، أن تخرج منافسات النسخة الجديدة من أغلى البطولات بشكل متميز، وقال: نسعى للارتقاء بمسابقاتنا بشكل دائم وهذه البطولة تضم فرقاً تشارك للمرة الأولى ونأمل أن تكون إضافة جيدة للبطولة.

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