أروابارينا يعلن قائمة «الأبيض» اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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يعلن الأرجنتيني أروابارينا مدرب المنتخب الأول لكرة القدم قائمة «الأبيض» الموسعة اليوم استعداداً للمشاركة في معسكر إعداد في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر، يتخلله لعب مباراتين وديتين الأولى أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان يومي 16 و19 الجاري في إطار الاستعداد للمشاركة في البطولات المقبلة.

وتضم القائمة الموسعة 32 لاعباً من بينهم لاعب الشارقة شاهين عبد الرحمن، فيما يغيب عنها عدد من اللاعبين لتعرضهم لإصابات مع فرقهم خلال الفترة الماضية، وسيواصل أروابارينا متابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين للوقوف على جاهزية اللاعبين.

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