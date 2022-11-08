«الإعصار».. صدارة مستمرة لـ «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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للمرة الأولى منذ انطلاق موسم دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يحتفظ فريق على مدار 9 أسابيع بالصدارة، وغابت لعبة الكراسي الموسيقية التي تعود عليها جمهور«الهواة» طوال الجولات الماضية، واحتفظ حتا بقمة الترتيب وسط صراع ساخن في المقدمة، وبرزت خلال الجولة التاسعة ظاهرة البطاقات الملونة التي تجاوزت حاجز 40 بطاقة، في وقت تراجعت فيه نسبة الأهداف إلى 25 هدفاً، وكانت بلغت في الجولة الماضية 32 هدفاً.

هزيمة

وشهدت الجولة تعرض فريق الإمارات للهزيمة الأولى وجاءت أمام جاره الجزيرة الحمراء والخاسر قبل جولة بسداسية أمام حتا، وتمكن حتا من العودة بملعب التعاون بالعلامة الكاملة بعد مباراة صعبة لفريق المدرب الدكتور عبدالله مسفر، الذي قاد فريقه لتحقيق الفوز الثالث توالياً منذ توليه للمهمة خلفاً للمقدوني المقال جوكيكا، ليتربع حتا على عرش الصدارة برصيد 19 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة عن دبا الحصن «الوصيف»، الذي تمكن بصعوبة من الفوز على ضيفه الفجيرة بهدف دون رد.

ولم يكن فريق العروبة بأحسن حال بعد أن عاد من جديد لمسلسل الهزائم وهذه المرة على يد الحمرية، الذي تقدم نحو المركز الثالث مناصفة مع الجزيرة الحمراء ولهما 17 نقطة، ليستمر الصراع على «الثالث»، فيما تراجع صقور الإمارات إلى المركز الخامس «15 نقطة»، بينما أجبر سيتي مضيفه مسافي السادس «14 نقطة» لقبول التعادل السلبي.

4

تشاركت 4 فرق في رصيد 11 نقطة وهي مصفوت والذيد والعربي والتعاون في المراكز من السابع وحتى العاشر، وجاء العروبة بالمركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة ثم الرمس برصيد 10 نقاط.

قاع

شهد القاع انتفاضة فريق «غلف إف سي» بفوزه على بينونة بنتيجة 4 - 2، كما غادر فرسان هيسبانيا المركز الأخير بعد الفوز على مصفوت بهدفين مقابل هدف واحد.

الجولة العاشرة

تنطلق مباريات الجولة العاشرة 11 نوفمبر بمباراة واحدة تجمع سيتي مع مصفوت، ويلعب في اليوم التالي الرمس مع العربي والعروبة مع مسافي وفرسان هيسبانيا مع الذيد، وتختتم مباريات الجولة الأحد المقبل بأربع لقاءات تجمع الإمارات مع التعاون، حتا مع الحمرية، غلف إف سي مع الجزيرة الحمراء، والفجيرة مع بينونة.

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