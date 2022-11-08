إشادة دولية بـ «طيران الإمارات لشاطئية القارات»

المصدر: دبي - البيان

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قدمت الوفود المشاركة في بطولة «طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية» الشكر والتقدير إلى مجلس دبي الرياضي على تنظيم النسخة 11 من البطولة التي جمعت بين روعة المكان وجودة التنظيم والحضور الجماهيري الكبير، والأجواء الرائعة، والتشجيع، والاستقبال.

كما قدم جوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في «فيفا» الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على ما قدموه من التسهيلات والتنظيم الدقيق للبطولة، وحمل تحيات لجنة كرة القدم الشاطئية في «فيفا» وشركة «بيتش سوكر وورلد وايد» على دور المجلس في إطلاق وتنظيم وتطوير هذه البطولة وكذلك دور كل من ساهم في إنجاحها من جميع فئات المجتمع.

مكانة

وشهدت أيام البطولة حضوراً جماهيرياً ضخماً، حيث امتلأ استاد البطولة يومياً ولجميع المباريات ليتجاوز عدد المشجعين لأكثر من 35 ألف متفرج طوال أيام البطولة، وهو الحضور الذي يؤكد مكانة هذه البطولة وحرص الجماهير على حضور منافساتها من داخل وخارج الدولة، حتى أصبحت بداية شهر نوفمبر من كل عام موعداً لعشاق كرة القدم الشاطئية للتواجد في دبي لحضور أقوى المنافسات في كرة القدم الشاطئية.

ويأتي نجاح بطولة كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية استكمالاً للنجاح الذي حققه «مهرجان دبي للرياضات الشاطئية» الذي ضم أيضاً تنظيم الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت في ذات المكان على شاطئ كايت بيتش وشهدت أيضاً حضوراً جماهيراً كبيراً ونجاحاً لافتاً، حيث استضافت دبي جولتين عالميتين خلال أيام البطولة بدلاً من جولة واحدة للاستفادة من روعة المكان والأجواء وحسن التنظيم الذي تتميز به دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، كما ضم المهرجان بطولة كرة الريشة ويوغا غروب الشمس على الرمال.

حضور

وعلى صعيد متصل شهدت بطولة العالم «دي بي ورلد للبادل - دبي2022» حضوراً جماهيرياً واسعاً امتلأت بهم مقاعد استاد دبي الدولي للتنس، إلى جانب الملاعب الفرعية، وشهدت البطولة منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة وتم اعتبارها النسخة الأقوى ونالت إشادة وثناء دولياً كبيرين.

كما اختتمت منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للشركات التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات (فيفكو) بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وأقيمت منافساتها على ملاعب مدينة دبي الرياضية بمشاركة 16 فريقاً من مختلف قارات العالم، وحظيت باهتمام إعلامي ودولي كبير حيث حرصت العديد من القنوات التلفزيونية على متابعة ونقل منافسات البطولة التي شاركت فيها فرق من فرنسا وكندا وسويسرا وبنغلاديش والهند ولبنان ومالي ونيجيريا والسعودية وتونس وعمان والكونغو الديموقراطية.

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