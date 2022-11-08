الجرمن لـ « البيان » : التحكيم سبب خسارة عجمان أمام الوصل

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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حملت إدارة نادي عجمان، خسارة فريقها أمام الوصل ضمن الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين للتحكيم، واعتبرت قرارات الحكم هي المؤثرة والتي أدت للخسارة 1 ــــ 2 بعد سيناريو بدأ بتقدم عجمان بهدف ثم طرد مدافع عجمان محمد إسماعيل بعد مرور نصف ساعة فقط، وتلاه تسجيل هدف التعادل للوصل وانتهاءً بتسجيل هدف الوصل الثاني في الدقيقة 100، وأوضح خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان أن الجميع شهد على الأخطاء المؤثرة التي حدثت وأدت للخسارة أمام الوصل، مشيراً إلى أنها أخطاء ما كان لها أن تحدث في ظل وجود تقنية «فار» والعودة لمراجعة الحالات من خلال «الفيديو»، وقال إن مثل هذه الأخطاء لا تحدث حتى بدون وجود «فار» ناهيك عن التطور والتقنية المتاحة التي قللت كثيراً من الأخطاء التي تؤثر في نتائج المباريات.

وقال الجرمن إن أخطاء التحكيم كانت واضحة ابتداءً من الإنذار المبكر في أول الدقائق للاعب محمد إسماعيل في حالة لا تستحق ومعروف في كرة القدم التأثير السلبي لمثل هذه الإنذارات المبكرة بلا داعٍ على تركيز اللاعبين، وأدى ذلك لحالة الطرد لاحقاً في وقت مبكر من المباراة وكان عجمان متقدماً في النتيجة، وقال إن أخطاء الحكم المؤثرة جاءت بشكل واضح في عدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لفريقه والأمر هنا معني به حكم «فار» فالحالة كانت واضحة عندما تعرض وليد أزارو للدفع داخل الصندوق ولكن لا حكم الساحة احتسبها ولا حكم «فار» راجع الحالة.

مخالفة

وأوضح الجرمن أن كل أخطاء التحكيم في المباراة جاءت على فريقه، ليس لأن الحكم احتسب ركلة جزاء للوصل في الدقيقة 100 وسجل منها الهدف الثاني، بل لأن الحكم لم يحتسب مخالفة صريحة لصالح عجمان قبل الهجمة التي احتسب منها ركلة الجزاء حيث تعرض كل من وليد أزارو وفراس بالعربي للعرقلة مرتين على التوالي والحكم أمر باستمرار اللعب لترتد الكرة إلى ركلة جزاء للوصل.

وقال الجرمن إن إدارة عجمان حريصة كل الحرص على مساندة ودعم التحكيم الوطني ولا تميل إلى إبداء الملاحظات، لأن أفضل الحكام أقلهم أخطاء، وفي وجود تقنية «فار» سيكون الوضع أفضل، ولكن ما حدث في 4 مباريات من 9 خاضها عجمان، لم يكن مرضياً بأي حال وأن فريقه تضرر كثيراً في المباريات الأربع ابتداءً من مباراة العين ثم أمام الشارقة ثم أمام البطائح وأخيراً أمام الوصل، ولولا أن عجمان استطاع تعويض أخطاء الحكم وحكم «فار» في مباراة البطائح لما استطاع الفوز بنقاط المباراة، وفي المباريات الأخرى الثلاث أثرت قرارات التحكيم على نتائجها وهي المباريات التي خسر فيها عجمان 8 نقاط.

تنظيم

وامتدح الجرمن المستوى التنظيمي والحضور الجماهيري والتطور الفني وتقارب المستوى في نسخة الدوري هذا الموسم، موضحاً أن كل عناصر النجاح تكاملت في الدوري حتى الآن بفضل المجهود المبذول من القائمين على أمر التنظيم وجهد إدارات الأندية في إعداد فرقها مما انعكس إيجاباً على المسابقة، وزاد على ذلك الحضور الجماهيري المعتبر والذي ساهم في ارتفاع قوة المنافسة، وقال إن المشكلة الوحيدة هي قرارات التحكيم التي لا تتناسب مع وجود تقنية «فار»، مشيراً إلى أن التحكيم عنصر مهم في كرة القدم ومن الواجب أن تخلو المباريات من القرارات المؤثرة طالما يوجد حكم «فار» يراجع الحالات غير الواضحة للحكم.

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