مجيدي يصنع أمجاد النمور

المصدر: كلباء – محمد فضل

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تعوّد اتحاد كلباء على استدراج منافسيه لشوط المباراة الثاني للإجهاز على خصومه، وكرر الإيراني فرهاد مجيدي مدرب النمور، هذا السيناريو في كثير من المباريات، التي حقق فيها الفوز هذا الموسم، وآخرها مباراتا النصر في الجولة الثامنة، والتي انتهى الشوط الأول بتأخر كلباء على ملعبه بنتيجة 3/1 لمصلحة العميد، ليقوم مجيدي بإجراء تبديلات صنعت الفارق، وحولت نقاط المباراة لمصلحة كلباء، ويكسب اللقاء بنتيجة 5/3، وأمام بني ياس، انتهى شوط المباراة الأول بنتيجة سلبية، لكن الجهاز الفني دفع بجملة من التعديلات، وينتفض كلباء في شوط المدربين، ويسجل هدفين في مرمى الحارس فهد الظنحاني، عبر أحمد عامر، والبديل حبيب الفردان، والذي بات مفتاح انتصارات كلباء، فقد أحرز الفردان هدف الفوز الغالي على الظفرة، فور دخوله أرضية الملعب، وأيضاً تمكن ذات اللاعب في هز شباك بني ياس، من أول كرة يحصل عليها فور دخوله أرضية الملعب، ليحرز هدف الأمان والاطمئنان لجماهير النمور، والتي حضرت بغزارة، واحتفلت مع اللاعبين عقب نهاية المباراة بفوز كلباء على بني ياس 2/1.

17 نقطة

ولأول مرة منذ صعود النمور إلى دوري المحترفين، يحصد الفريق 17 نقطة في تسع جولات، وهو رقم لم يتكرر من قبل، فقد بات كلباء على مقربة من ثلاثي الصدارة الشارقة والوحدة وشباب الأهلي، والتي تمتلك 19 نقطة.

بدوره، قال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب كلباء: المباراة كانت صعبة، كما توقعناها، وبني ياس من الفرق المنظمة، ويمتلك مدرباً جيداً، لكن لاعبينا كانوا أذكياء على أرضية الملعب، واستغلوا الفرص بشكل جيد، منوهاً بأن الهدف الأول مهد لانتصار الفريق، والإبقاء على النقاط الثلاث بملعب النمور.

من جانبه، أكد دانيال ايسيالا مدرب بني ياس، أنه فخور بلاعبي فريقه، رغم كل الظروف التي حدثت خلال المباراة، مشيراً إلى أن لاعبي السماوي قاتلوا حتى النهاية، من أجل إدراك التعادل، لكن الفوز لم يكتب لهم أمام كلباء، وأقول لهم ارفعوا رؤوسكم عالياً، وأضاف: رغم الهزيمة، إلا أنني راضٍ عن الأداء، وأهنئ اللاعبين على الروح القتالية التي ظهروا بها في المباراة، ويجب طي هذه الصفحة، وفتح ملف مباراة الوصل.

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