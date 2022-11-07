الوصل.. فك عقدة الملعب

المصدر: دبي - علي شدهان

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رغم تحقيقه الفوز بصعوبة بالغة عند الدقيقة 100 من زمن مباراته أمام ضيفه عجمان في الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، إلا أن فريق الوصل الأول لكرة القدم نجح في فك عقدة إهدار النقاط في مبارياته التي تقام على ملعبه ضمن دوري الموسم الجاري تحديداً.

ومن أصل 15 نقطة متاحة من مبارياته الـ5 التي خاضها على ملعبه بزعبيل في دوري أدنوك، فرط الوصل بـ6 نقاط بالتعادل مع الوحدة واتحاد كلباء بنتيجة 2-2، ودبا الفجيرة بـ1-1، وهي محصلة رقمية تبدو كبيرة في حسابات الفرق الطامحة لمعانقة درع الدوري، وفي ظل وجوب عدم إضاعة نقاط المباريات التي تقام على ملعبه وبين جماهيره الوفية، الطامحة لرؤية فريقها الأصفر، يسير بخطى واثقة في درب المنافسة.

6 نقاط

وعلى ملعبه، حصد الوصل 6 نقاط بالفوز على الظفرة برباعية، وعجمان بهدفين لهدف، فيما جمع 9 نقاط من مبارياته التي لعبها خارج ملعبه بالفوز على فرق النصر والبطائح والشارقة، فيما تلقى خساراته الأولى في الدوري أمام مضيفه الجزيرة.

ومع الأهمية القصوى لانتزاع النقاط الثلاث من عجمان، الذي ظهر بصورة المنافس الشرس جداً، فإن الوصل لم يقدم الأداء المتوقع منه في معظم دقائق المباراة، ولم ينجح باستثمار خوض منافسه المباراة منقوص العدد طوال أكثر من 65 دقيقة بعد طرد لاعبه محمد إسماعيل، ما أدخل الكثير من القلق إلى حد الخوف لدى جماهير الإمبراطور.

الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، لفت إلى أن فريقه خاض مباراة صعبة جداً أمام منافس أجاد الدفاع، منوهاً بأن الوصل لعب بطريقته وفلسفته من خلال تدوير الكرة، واللعب على الأطراف، مشدداً على أن الفوز ذهب للفريق الأفضل، مشيراً إلى أن الوصل صبر كثيراً على إضاعة عجمان الكثير من وقت المباراة.

65 دقيقة

الصربي غوران، مدرب عجمان، أشار إلى أن فريقه سعى بقوة من أجل تحقيق الفوز على الوصل، مبدياً حزنه لخسارة عجمان في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة، منوهاً بأنه راضٍ عن أداء فريقه في ظل اللعب طوال أكثر من 65 دقيقة منقوص العدد.

وتحدث غوران عن قرارات حكم المباراة بقوله: إذا لم نعلق على قرارات الحكم، فإننا لن نتطور في مجال كرة القدم، الحكم وقف بصف الوصل بشكل ملحوظ وبصورة مبالغ فيها، ولا أعلم من يتحمل المسؤولية في ذلك، الحكم يبتسم أمام لاعبي عجمان كما لو أن شيئاً لم يحدث!

واعترف عمر عبدالرحمن «عموري»، لاعب الوصل، بأن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة، ولم يقدم الأداء المقنع أمام عجمان، منوهاً بأن الوصل انتزع الفوز بصعوبة أمام منافس منظم، ويعد من بين أصعب فرق الدوري، واعداً جماهير الإمبراطور بالأفضل في المباريات المقبلة.

عجمان الأفضل

وأشار «عموري» إلى أن عجمان ظهر بكونه الطرف الأفضل في المباراة، لافتاً إلى أن حصد النقاط يبقى هو المطلب الأهم في حسابات الفرق التي تنافس على درع الدوري، مشيراً إلى ضرورة معالجة الهفوات التي وقع فيها الوصل، مشدداً على أن الفوز على عجمان يتوجب ألا ينسى الوصل حقيقة وجود تلك الهفوات، وضرورة معالجتها بروح الفريق الواحد، مقدماً الاعتذار لجماهير الوصل عن عدم ظهور الفريق بالصورة المطلوبة في مباراة عجمان.

وشدد علي الحوسني، حارس مرمى عجمان، على أن فريقه خسر نتيجة الوقوع في خطأين خلال المباراة، منوهاً بأن الطرد أثر سلباً على فريقه، لافتاً إلى أن عجمان لن يستسلم لتأثيرات الخسارة أمام الوصل، مشيراً إلى أن فريقه بمقدوره التعويض في المباريات المقبلة من الدوري.

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