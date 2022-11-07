«إيران» بطل «شاطئية طيران الإمارات للقارات»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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توج المنتخب الإيراني بلقب النسخة 11 من بطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واختتمت منافساتها أمس، بحضور جماهيري كبير، على شاطئ كايت بيتش، وتغلبت إيران في النهائي على المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بتتويج منتخب إيران بلقبه الرابع، بحضور ناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد للمجلس، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ «فيفا»، وعلي عمر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأحمد سالم نائب رئيس اللجنة.

وأنهى منتخبنا الوطني، مشاركته في المركز الرابع، بخسارته من باراغواي «الثالث» 4 - 1، واحتل منتخب اليابان المركز الخامس، بفوزه على نظيره الأمريكي، الذي حل سادساً، برباعية نظيفة، فيما احتل المنتخب الإسباني المركز السابع، بفوزه على المنتخب السعودي بخماسية نظيفة.

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