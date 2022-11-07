حسن إسماعيل: خصيف قوة تعزز أداء الجزيرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمي في نادي الشارقة، أن علي خصيف كابتن وحارس الجزيرة، يمنح زملاءه بالفريق ثقة كبيرة، حيث يعتبر قائداً محنكاً، وقائداً لمنظومة الدفاع، ودوره مميز في توجيه زملائه، والمساهمة في بناء الهجمة التي تعزز من نتائج الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، ومثل تلك النوعية من الحراس، تمنح فرقها الطمأنينة لمنظومة الدفاع، وخلال مباراة فريقه أمام النصر، ظهر بمستوى متميز، وقاد زملاءه لفوز غالٍ مستحق.

كما أشاد بمستوى حارس عجمان علي الحوسني، الذي قدم مستوى طيباً مع فريقه خلال الجولات الماضية، كما أدى بشكل قوي أمام الوصل، ولا يسأل عن هدفي الوصل اللذين تم تسجيلهما من أخطاء دفاعية، وكذلك حارس الظفرة عبد الله سلطان، الذي اجتهد، ولكن خذله الدفاع، وأبدى حسن إسماعيل استغرابه من مستوى حارس النصر، أحمد شمبيه، الذي لا يزال دون مستواه، متأثراً بشكل واضح بمستوى فريقه المتراجع بصورة غير طبيعية، ولا بد أن يقوم بمراجعة أوراقه، حتى يعود للمستوى الذي تنتظره منه جماهير الفريق.

فرصة

وبيّن حسن إسماعيل، أن حراس مرمي الفرق الكبيرة، لم يختبروا بشكل جيد خلال الجولة التاسعة، نظراً للفوارق الفنية بين الفرق المتنافسة، لذلك، يصعب الحكم على مستواهم بشكل عام، فيما تعاني الفرق التي تتنافس على البقاء في دوري المحترفين، من اهتزاز في مستوى حراسها، ولعل فترة التوقف المقبلة، والتي تستمر فترة طويلة، تكون فرصة أمام الأجهزة الفنية بعدد من الفرق التي تصارع من أجل النجاة من شبح الهبوط، بالعمل بشكل خاص على تطور مستوى الحراس، والسعي إلى تدارك أخطائهم، إضافة إلى ضرورة تحضير بدلاء للحراس على مستوى أفضل، نظراً لقوة المنافسات خلال الفترة المقبلة، وأداء حراس المرمى، سيكون حاسماً في نتائج كثير من المباريات المقبلة.

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