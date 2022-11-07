بن طوق: توميتش الأنسب للنصر في وضعه الحالي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد عبد الله بن طوق رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شركة النصر لكرة القدم، أن المدرب الكرواتي غوران توميتش الذي تم تعيينه مدرباً جديداً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للألماني ثورستن فينك هو الأنسب للعميد في الوضع الحالي، وقال في تصريح لـ«البيان»: «كان لدينا العديد من الخيارات من مختلف المدارس الكروية الأوروبية وغيرها، ولكننا اخترنا غوران توميتش لأنه يتماشى مع وضعنا الحالي».

وأوضح بن طوق أن النصر يحتاج إلى مدرب خاض تجارب مماثلة في أندية مختلفة سبق أن مرت بالظروف نفسها، وأن المدرب الكرواتي يتمتع بالخبرة الكافية التي تساعده على انتشال الفريق وتحسين موقفه في جدول الترتيب، مؤكداً أن النصر ليس بحاجة إلى مدرب بطولات في الوقت الحالي، بقدر ما يحتاج إلى مدرب منقذ صاحب خبرة في انتشال الفرق من الوضعيات الصعبة، ويتطابق أسلوبه مع الفريق، وأضاف: اختيارنا كان مبنياً على قناعات فنية ويتناسب مع إمكانات الفريق، ونحن واثقون أن النصر سيعود إلى الطريق الصحيح مع توميتش، وعلينا جميعاً دعمه ونطلب من جماهيرنا أن تدعم الفريق أكثر من أي وقت مضى.

وأثنى رئيس اللجنة المؤقتة على كفاءة توميتش وقدراته الفنية في التعامل مع الوضعيات الصعبة للفرق التي دربها، كما أنه أفضل مدرب كرواتي في موسم 2021 - 2022، مشيراً إلى أنه يملك تجربة تدريبية ثرية في الدوري الكرواتي والدوري الصيني وأنه قاد الفرق التي دربها لتحقيق نتائج كانت الأفضل في تاريخها، حيث نجح مع لوكوموتيفا الكرواتي الذي دربه 5 سنوات من 2017 إلى 2021 وارتقى به من قاع الجدول إلى المركز الثاني ونهائي الكأس، كما فعل الشيء نفسه مع فريق رييكا الذي جعله ينافس على المراكز الثلاثة الأولى ونهائي الكأس.

وأكد بن طوق أن إدارة النصر ستوفر كل عوامل النجاح للمدرب الجديد، وخاصة تعزيز قدرات الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تعاقد

وكان النصر أعلن أول من أمس إنهاء علاقته رسمياً مع المدرب الألماني ثورستن فينك بالتراضي والتعاقد مع المدرب الكرواتي غوران توميتش لتولي مهمّة تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم. واستلم توميتش مهامه على رأس الفريق أمس، وانطلق في تجهيز الفريق لمواجهة شباب الأهلي ضمن منافسات الجولة 10 لدوري أدنوك للمحترفين الجمعة المقبل.

وبدأ توميتش مسيرته التدريبية بنادي سيبينيك في 2011 وقاد العديد من الأندية الكرواتية والصينية قبل أن يحط الرحال بنادي ريجيكا الذي دربه في الموسم الماضي.

وحصل توميتش على جائزة أفضل مدرب كرواتي في 2022، كما قاد فريق لوكوموتيفا الذي دربه بين 2017 و2021 لتحقيق أفضل نتائج في تاريخه بالدوري الكرواتي، إضافة لفريق ريجيكا الذي قاده من المراكز الأخيرة إلى المركز الثالث ونهائي الكأس في الموسم الماضي.

ويحتل النصر المركز 12 بـ6 نقاط، حيث حصد فوزاً واحداً من 9 جولات وتعادل في 3 مباريات وتكبد 5 هزائم تحت قيادة ثورستن فينك الذي تولى تدريب الفريق منذ بداية التحضيرات الصيفية.

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