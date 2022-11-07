متحف المستقبل يحتضن قرعة أغلى الكؤوس الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يحتضن متحف المستقبل في دبي عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، مراسم قرعة دور الـ 32 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بحضور قيادات اتحاد الكرة، وإداريي ومدربي الفرق المشاركة وعدد من اللاعبين، وتستغرق مراسم القرعة 20 دقيقة يتخللها عرض بعض الفيديوهات التي تبرز شغف الوسط الرياضي بأغلى الكؤوس، ويتم نقل الاحتفالية مباشرة عبر قنواتنا الرياضية المحلية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة أن اختيار متحف المستقبل لإقامة حفل القرعة يضيف روحاً جديدة لهذه المناسبة الكروية المهمة، فمتحف المستقبل جوهرة عالمية في قلب دبي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، درة البطولات وأغلاها.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة بكل قطاعاتها، خصوصاً كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، وقال: قرعة هذا الموسم التي تنطلق فعالياتها في متحف المستقبل ستكون بداية لمشوار جديد، نتوقعه جميلاً ومثيراً في جوانبه التنظيمية والفنية، مشيراً إلى أن نهائي الكأس الغالية الذي أقيم الشهر الماضي حقق نجاحات تاريخية، وتحول إلى حدث وطني ظهر على شاشات التلفاز في مختلف دول العالم.

واعتمدت لجنة المسابقات مواعيد أدوار البطولة، وتقام مباريات دور الـ 32 أيام 5، 6، 7 و8 ديسمبر المقبل، ودور الـ 16 يومي 21 و22 فبراير 2023، ودور الثمانية يوم 7 مارس 2023، والدور قبل النهائي الذهاب 5 أبريل 2023 والإياب 13 من الشهر نفسه، فيما يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

ويشارك في مراسم القرعة جميع أندية دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في دور الـ 32 والـ 16 والدور ربع النهائي والدور النهائي، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً على أن تجرى قرعة واحدة لتحديد أطراف المباريات من دور الـ 32 حتى نهاية البطولة.

وتم اعتماد آلية القرعة حيث سيتم وضع الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2021 - 2022 على رأس جدول المباريات (رقم 1)، يتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، في حين يتم تسكين العين بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم نفسه في الرقم 32، وعقب ذلك يتم توزيع أندية دوري المحترفين والدرجة الأولى على الأرقام المتبقية في جدول المباريات من 3 حتى 31، بحيث يتم سحب الرقم أولاً من الوعاء الذي يحتوي على الأرقام ثم اسم الفريق الذي يقابله من الوعاء الثاني الذي يحتوي على الأسماء.

وبعد الانتهاء من توزيع الأندية على جدول المباريات يتم إجراء قرعة على الملاعب التي ستقام عليها مباريات الأدوار الـ 32 والـ 16 وربع النهائي (الأرقام الفردية والزوجية) لكل دور على حدة، مع أحقية اللجنة في تغيير ملعب المباراة في حال عدم استيفائه للاشتراطات التي تقرها قبل بدء البطولة.

وأكد أحمد يوسف بن درويش أن إقامة قرعة الكأس الغالية في متحف المستقبل، تأتي امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققها نهائي الكأس الغالية بين فريقي الوحدة والشارقة، الذي أقيم في استاد هزاع بن زايد الشهر الماضي، مشيراً إلى أن إقامة حفل القرعة في متحف المستقبل سيضيف عنصراً تاريخياً جديداً، حيث يتخيل الناس الغد في أحد أجمل مكان في العالم، بل يرسمونه، منوهاً إلى أن القرعة ستكتب فصلاً جديداً في هذا المكان الذي تجري فيه ينابيع الإبداع.

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