53.9 % يرشحون الوحدة للاستمرار بالمنافسة على صدارة الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد 53.9 % من المشاركين في استطلاع «البيان» عبر حسابها على «تويتر»، أن الوحدة قادر على الاستمرار في المنافسة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، مقابل نسبة 35.7 % حصل عليها الشارقة، و10.4% لشباب الأهلي، وتشاركت الفرق الثلاث في قمة الترتيب للجولة الثانية على التوالي، بوصول كل منها إلى 19 نقطة، مع نهاية الجولة التاسعة، ليحافظ الشارقة والوحدة وشباب الأهلي، على المراكز الثلاثة الأولى. واتفق عنتر مرزوق رئيس أكاديمية نادي شباب الأهلي، مع آراء الجماهير المشاركين في التصويت، وقال: أرشح الوحدة ليكون بطل الشتاء، لما يقدمه من مردود جيد منذ تولي تدريبه الإسباني مانويل خمينيز، وفي المقابل فإن الشارقة لم يقدم حتى الآن المردود المتناسب مع حجم وأسماء اللاعبين الموجودين بالفريق، خصوصاً في مبارياته مع منافسيه المباشرين.

وأضاف: الشارقة يملك لاعبين مميزين ونجوماً، على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب، ويقودهم الروماني كوزمين، وهو مدرب كبير الجميع يتفق على كفاءته، وخبرته الكبيرة بمنطقة الخليج والدوري الإماراتي، وكان ينتظر أن يقدم الفريق مستويات ونتائج أفضل.

وتابع: بالنسبة لشباب الأهلي، فإن مستواه متذبذب، وخصوصاً مع الفرق الأقل فنياً منه، وهذا ليس في مصلحة الفريق، الذي لم يقدم حتى الآن المستوى الذي يجعله من المرشحين الأقوياء للفوز بالدوري هذا الموسم، وأعتقد أن مشكلة شباب الأهلي، تكمن في إصابات لاعبيه الأساسيين ولا أعرف سببها، وهل هو من خارج النادي مثل السهر أو عدم التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني والطبي خارج الملعب، وأتمنى أن يكون هناك حل قريب للمشكلة، ويتم العلاج بطريقة صحيحة حتى يتمكن الفريق من الاستمرار بالمنافسة على درع الدوري حتى النهاية.

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