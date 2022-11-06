حتا يتجاوز التعاون ويحتفظ بصدارة «الهواة»

المصدر: متابعة - محمد فضل

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حافظ فريق حتا على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوزه الصعب، اليوم، على التعاون 3 - 2 في ختام منافسات الجولة التاسعة، ووصل الفريق إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 11 نقطة، سجل لحتا راشد عيسى وفرقان أحمد، ودينيلسون، وللتعاون ايلاي سي، وكارلوس البرتو.

وفاز دبا الحصن على الفجيرة بهدف البرازيلي جواو فيتور، ووصل للنقطة 18 نقطة، وصيفاً، بينما تجمد الفجيرة عند 6 نقاط.

وفي مباراة قمة تغلب الجزيرة الحمراء على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجل للفائز كل من برايان وكوردوبا وسوكوتو، وللخاسر ليثيري سيلفا، وبهذه النتيجة أصبح رصيد الجزيرة الحمراء 17 نقطة ثالثاً.

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