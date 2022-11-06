الشارقة يسترد القمة.. والدقيقة 100 تنقذ الوصل

المصدر: متابعة: علي شدهان، محمد فضل، محمد صادق، أحمد عيسى

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استرد الشارقة قمة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه أمس على مضيفه الظفرة، باستاد حمدان بن زايد، بهدف كايو لوكاس، والذي جاء من ركلة جزاء بالدقيقة 87، ضمن مباريات الجولة التاسعة، ووصل الفريق للنقطة 19، متساوياً مع الوحدة وشباب الأهلي، وعمقت الخسارة جراح الظفرة وتجمد عند 4 نقاط.

وفاز الوحدة على دبا الفجيرة، 3 - 0، باستاد آل نهيان، ويدين الوحدة في الفوز للبرازيلي بيدرو، الذي سجل هدفين بالدقيقتين 35 و66، وأضاف البديل إسماعيل مطر، الثالث بالدقيقة 78، ولعب «العنابي» بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11، بعد طرد فارس جمعة لعرقلة ألفارو لاعب دبا، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لخالد عبد الله لاعب دبا في الدقيقة 82.

وأنقذت الدقيقة 100 فريق الوصل من فخ التعادل مع ضيفه عجمان، محققاً فوزاً صعباً عليه بنتيجة 2 - 1، وجاء هدف الفوز من ركلة جزاء، سجلها ليما، في الدقيقة 100، وكان عجمان تقدم بهدف برستيج في الدقيقة 21، وأدرك شانكالاي التعادل يالدقيقة 33، ورفع الوصل رصيده إلى 18 نقطة. وتغلب كلباء على بني ياس 2 - 1، ووصل إلى 17 نقطة، وأحرز ثنائية «النمور» كل من أحمد عامر وحبيب الفردان، وسجل هدف «للسماوي» ساشا.

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