الوصل يفلت من عجمان في الدقيقة 100

المصدر: دبي - علي شدهان- تصوير - غلام كاركر

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أفلت فريق الوصل الأول لكرة القدم من فخ ضيفه عجمان، السبت، ضمن الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، بتحقيقه الفوز بصعوبة بالغة بهدفين لهدف عند الدقيقة 100 من ركلة جزاء.

18 نقطة

ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 18 في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، محافظاً على حظوظه في البقاء في دائرة المنافسة على الدرع، فيما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 14.

تسجيل الأهداف

سجل للوصل نجمه الأرجنتيني شانكالاي في «ق33»، والدولي فابيو ليما من ركلة جزاء «ق100»، فيما سجل هدف عجمان محترفه برستيج في الدقيقة 21 من زمن المباراة التي شهدت دقيقتها الـ31 طرد لاعب عجمان محمد إسماعيل بعد عودة حكم المباراة إلى تقنية «الفار».

65 دقيقة

ولم ينجح الوصل في استثمار النقص العددي لمنافسه طوال أكثر من 65 دقيقة، قبل أن يتحقق المطلوب في الدقيقة 100 باحتساب ركلة الجزاء، التي جاء منها هدف الفوز الثمين جداً.

الثواني الأخيرة

وفي المقابل، أجاد عجمان كثيراً كيفية امتصاص «فورة» مضيفه، باللعب المتوازن بين الدفاع والهجمات المرتدة على قلّتها، لكن الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع أضاعت جهد البرتقالي، وحرمته من نقطة على أقل استحقاق.

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