كلباء يتخطى السماوي بثنائية ويعبر للمركز الرابع مؤقتاً

المصدر: كلباء - محمد فضل - تصوير- زيشان أحمد

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واصل اتحاد كلباء صحوته، وتمكن من تحقيق فوز مهم على ضيفه بني ياس بنتيجة 2 /1، ليحقق النمور الانتصار الثاني على التوالي، ويصعدوا للمركز الرابع بشكل مؤقت مناصفة مع الجزيرة برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد السماوي عند 11 نقطة في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، أحرز ثنائية النمور كل من أحمد عامر وحبيب الفردان في الدقيقتين 47، 76، وسجل يتيمة السماوي المدافع ساشا في الدقيقة 78.

وحول مجريات اللقاء وبعد مرور أول ربع ساعة على انطلاقة المباراة، تعاطف قائم اتحاد كلباء مع أصحاب الأرض بعد أن صد تسديدة نيكولاس خمينيز القوية، ليحرم «القائم» الضيوف من هدف التقدم، ويحاول كلباء فتح اللعب عن طريق الأطراف عبر سلطان الزعابي وزكريا محمد لزعزعة التكتل الدفاعي لفريق السماوي، ويسدد الأرجنتيني برايان راميريز كرة قوية لم يكتب لها النجاح في الدقيقة 31، وفرصة أخرى لأحمد عامر مرت جوار القائم، لينتهي الشوط الأول كما بدأ دون أهداف.

ومع انطلاقة الشوط الثاني تمكن لاعب كلباء أحمد عامر من تحويل الكرة الثابتة التي نفذها الروماني أليكساندر سيسالدو ببراعة، ليتطاول لها أحمد عامر ويحولها برأسه كرة خدعت الدفاع والحارس فهد الظنحاني عند الدقيقة 47، ويغادر أنشط لاعبي بني ياس سهيل النوبي أرضية الملعب مصاباً في الدقيقة 73 من عمر المباراة متأثراً بالإصابة.

وتمكن البديل حبيب الفردان من تسجيل هدف كلباء الثاني من أول لمسة عند دخوله أرضية الملعب بعد أن خدع اللاعب الفردان حارس السماوي والمدافع فواز عوانة بكرة واحدة عانقت شباك السماوي ونثرت الفرحة في مدرجات النمور في الدقيقة 76، وقلص السماوي الفارق سريعاً بعد أن عالج المدافع ساشا إحدى العرضيات محولاً الكرة داخل مرمى الحارس عيسى الهوتي في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوز كلباء على بني ياس.

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