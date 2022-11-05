خيمينيز فخور بـ«العنابي» وغريغوري يلوم الطموح

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أشاد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة بأداء وقتالية لاعبيه في مواجهة دبا الفجيرة رغم النقص العددي الذي لعب به «العنابي» أغلب فترات المباراة نتيجة طرد المدافع فارس جمعة.

وفاز الوحدة على دبا الفجيرة 3-0 ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، رفع بها الفريق رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المسابقة بالمشاركة مع الشارقة وشباب الأهلي.

وقال خيمينيز في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «دخلنا المباراة بسيناريو صعب للغاية بعد طرد فارس جمعة في الدقيقة 11، وهذا الأمر لم يكن سهلاً على الإطلاق، ولكن اللاعبين لعبوا بروح عالية وبجماعية لتعويض النقص العددي».

وأضاف: «فخور بمستوى اللاعبين والمجهود المضاعف الذي قدموه على مدار شوطي المباراة، فقد بذلوا مجهوداً كبيراً قادنا لتحقيق هذا الانتصار المهم».

ومنح الفوز على دبا الفجيرة فريق العنابي الانتصار السادس على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي.

إمكانيات

ومن ناحيته أكد الفرنسي غريغوري دوفرنيس مدرب دبا الفجيرة أن فارق الإمكانيات والطموح حسم نتيجة مواجهة فريقه أمام الوحدة لمصلحة الأخير، مشيراً إلى أنه توقع مباراة صعبة لدبا أمام فريق يمتلك لاعبين على مستوى عال وينافس على صدارة دوري أدنوك للمحترفين.

وقال: «المباراة جاءت صعبة كما توقعنا نظراً لفارق الإمكانيات بين الفريقين، ربما الحظ خدمنا في بداية المباراة بطرد مدافع المنافس ولكننا للأسف لم نتمكن من استغلال النقص في صفوف الوحدة، كما أن الهدف الأول جاء نتيجة عدم التزام اللاعبين بأدوارهم الدفاعية».

وأضاف مدرب الوحدة السابق: «الوحدة فرض أسلوبه في الشوط الثاني على عكس سيناريو الشوط الأول الذي لو انتهى بالتعادل السلبي كان سيصب في صالحنا ولكن لم يحدث ذلك».

وأتم: «تحدثت مع اللاعبين في غرفة الملابس عقب المباراة وأكدت على ضرورة طي صفحة الخسارة والتركيز في المباراة المهمة المقبلة أمام البطائح والتي لا بديل فيها عن الفوز وحصد نقاطها».

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