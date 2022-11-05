الحمرية يصدم العروبة في الدقيقة 96

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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تلاعبت الدقائق الأخيرة من مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بأعصاب الجماهير في مباراتين، وحقق الحمرية فوزاً مثيراً على العروبة 2 - 1، في الوقت بدل الضائع (90 + 6)، وأحرز ثنائية الحمرية اليكساندر وفيكتور نوانيري، في الدقيقتين 14 و(90+6)، وسجل للعروبة فيليب في الدقيقة 79.

وتعادل الذيد والرمس 1 - 1، أدرك الذيد التعادل في الدقيقة (90 + 9)، عن طريق أرنست، فيما تقدم للرمس احميد الوالي في الدقيقة 71.

وفاز فرسان هيسبانيا على مصفوت 2 - 1، أحرز الهدفين كايو ورودريغيز، الذي تعرض للطرد في الدقيقة 72، وسجل لمصفوت داميلاري.

وتقام اليوم 3 مباريات، ويلعب الجزيرة الحمراء مع الإمارات، والتعاون مع حتا، ودبا الحصن مع الفجيرة.

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