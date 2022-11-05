«فنية» دبا الحصن تفتح ملف «الميركاتو»

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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ناقشت اللجنة الفنية لكرة القدم بنادي دبا الحصن برئاسة إبراهيم بغداد رئيس مجلس إدارة النادي ملف الانتقالات الشتوية المقبلة وتم تكليف المدرب الوطني محمد الجالبوت بتحديد المراكز التي يحتاجها الفريق، مع توفير كل احتياجات الفريق حتى تتحقق تطلعات الجماهير بصعود الفريق إلى دوري أدنوك للمحترفين، وأشادت اللجنة بنتائج الفريق بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ومنافسته القوية للوصول إلى الصدارة.

حضر الاجتماع كل من سعيد الريامي أمين السر العام نائب رئيس اللجنة الفنية، حمد الظهوري رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول، وعبيد سعيد الطنيجي رئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية، ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي ومحمد راشد سرور مشرف الفريق الأول ومحمد الجالبوت.

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