المغربي شخيت يقود البطائح خلفاً للبرازيلي كايو

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلنت شركــة نادي البطائح لكرة القدم عن تعيين المغربي سعيد شخيت، مدرب فريق تحت 21 مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي بعد الذي قررت إدارة «الراقي» الاستغناء عن خدماته، على خلفية النتائج السلبية في الجولات الماضية لمسابقة دوري ادنوك للمحترفين، آخرها الخسارة القاسية بسداسية أمام شباب الأهلي في الجولة التاسعة، وسيقود شخيت البطائح في المواجهة المهمة المقبلة أمام دبا الفجيرة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري 12 نوفمبر على ملعب الأخير.

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