إعلان قائمة «الأزرق» لـ«خليجي 25»

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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كسر الجهاز الفني لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي بينتو توجهات مجلس إدارة الاتحاد بضرورة النزول بمعدل أعمار لاعبي المنتخب إلى دون 27 سنة من أجل أحداث إحلال وتجديد للصفوف بضم 5 لاعبين فوق السن المقرر وهم خالد محمد إبراهيم، وسلطان العنزي، وحمد حربي، وسليمان عبد الغفور، وأحمد الظفيري، وكشف الجهاز الفني عن قائمة «الأزرق» المبدئية المرشحة لخوض منافسات خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية وضمت ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سلمان عبد الغفور، حمد القلاف، مشاري غنام، بدر جمال، راشد الدوسري، سلطان العنزي، حسن حمدان، خالد شامان، خالد محمد إبراهيم، حمد حربي، عبد العزيز وادي، عبدالله فهد، بدر طارق، علي خلف، مهدي دشتي، فواز عايض، أحمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد الرشيدي، أحمد شبيب، محمد دحام، شبيب الخالدي، عبد العزيز علي مروي، بندر السلامة.

وخلت القائمة لأول مرة من اسم عميد لاعبي العالم بدر المطوع، ويوسف ناصر، وفهد الهاجري، وفهد حمود، سيف الحشان، والحارس خالد الرشيدي، بينما جاءت متوازنة من ناحية الاختيارات بين الأندية تصدرها النادي العربي بـ 6 لاعبين، وجاء في الترتيب الثاني ناديا القادسية والسالمية ولكل منهما 5 لاعبين، وبالرصيد نفسه 3 لاعبين من الكويت وكاظمة ولاعبين من الجهراء والنصر، وينتظم المنتخب في معسكر تدريبي بالإمارات لمدة 20 يوماً يخوض خلالها 3 لقاءات ودية أمام لبنان ومنتحب الرديف الجزائري، فيما يتم الترتيب حالياً للمواجهة الثالثة.

غيابات

وأكد هايف الديحاني نائب رئيس اتحاد كرة القدم للشؤون الفنية أن قائمة «الأزرق» جاءت متماشية مع متطلبات المرحلة المقبلة، وقال: اللجنة الفنية استمعت لوجهات نظر المدرب روي بينتو حول اختيارات اللاعبين وأبدت ثقتها التامة في أفكاره ومنحته الصلاحيات كافة، والظروف الراهنة التي تتعلق بإصابة بعض اللاعبين وغیاب آخرين عن اللعب مع أنديتهم، وحاجة المنتخب لتدعيم بعض المراكز دفعت المدرب بينتو للاستعانة بعدد من اللاعبين الأكفاء أصحاب الخبرات.

وشدد الديحاني على أن تنوع الاختيارات ما بين المواهب الواعدة وأصحاب الخبرات يأتي في ظل احتياجات المنتخب بالوقت الراهن، وهو ما لا يتعارض مع استراتيجية اتحاد الكرة بشأن تجهيز منتخب قادر على المنافسة بقوة في تصفيات مونديال 2026 خصوصاً أن أغلب الأسماء من الوجوه الشابة.

السوبر اليوم

ومن ناحية أخرى يستضيف استاد جابر الدولي مساء اليوم النسخة الـ 15 لكأس السوبر والتي تجمع الكويت وكاظمة، ويتصدر الكويت الدوري حالياً برصيد 15 نقطة يليه كاظمة «13 نقطة»، ويتطلع أبناء نادي الكويت إلى معادلة تحقيق اللقب مع القادسية برصيد 6 مرات، في الوقت الذي يتمنى أبناء كاظمة إلى حصد اللقب الأول لهم في المشاركة الثالثة، وتعد مواجهة اليوم هي الأولى للمدرب الوطني محمد عبدالله الذي سيقود الكويت خلفاً للكرواتي رادان الذي رحل عقب الجولة الماضية من الدوري.

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