الشارقة يسترد صدارة الدوري ويعمق جراح الظفرة

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

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أسترد الشارقة سريعا صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الظفرة بهدف أحرزه كايو لوكاس في الدقيقة 87 من ركلة جزاء خلال لقاء الفريقين مساء اليوم في الجولة التاسعة من المنافسة، والتي عمقت نتيجتها جراح الظفرة الذي تعرض للخسارة الخامسة على التوالي رغم ظهوره بشكل جيد تحت قيادة مدربه الصربي الكسندر الذي قاد الفريق في أول مهمة له بعد خلافة مواطنه نيبوشا، النتيجة رفعت رصيد الشارقة إلى 19 نقطة في الصدارة وبقى الظفرة برصيد 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

حقق الشارقة تفوقا منذ بداية اللقاء في السيطرة وقيادة الهجمات لكنه واجه صعوبة أمام الظفرة الذي ركز على حماية مرماه والإعتماد على الهجمات المرتدة التي تمكن عبرها من صناعة بعض الفرص دون أن يشكل خطورة على مرمى الشارقة الذي كان أكثر فاعلية في الجانب الهجومي وبحث منذ الدقائق الأول عن هدف التقدم، ولاحت له عدة فرص أخطرها تسديدة الكاسير التي تصدى لها عبد الله سلطان، وتسديدة أخرى من كايو ابعدها المدافع ليونارد أوفور من على خط المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الشارقة تفوقه وكثف هجومه على مرمى الظفرة الذي أضطر الى التراجع للدفاع عن مرماه وشهدت الدقيقة 59 الفرصة الأخطر للشارقة عندما وجد الكاسير كرة في مواجهة المرمى ولكن تدخل كلاوديو في اللحظات الأخيرة أنقذ مرمى الظفرة من هدف محقق، ولاحت فرصة أخرى للشارقة من ضربة رأسية قوية لكايو نجح عبد الله سلطان ببراعة في التصدي لها، لتشتعل المباراة وسط ضغط مستمر من الشارقة الذي تمكن من الوصول لشباك مضيفه بهدف من ركلة جزاء نفذها كايو لوكاس في الدقيقة 87، لتتواصل المباراة بعدها وسط تحركات من الظفرة لإدراك التعادل ولكن صافرة الحكم أعلنت النهاية بفوز ثمين للشارقة وخسارة جديدة للظفرة.

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