بعشرة لاعبين .. الوحدة يتخطى عقبة دبا الفجيرة بثلاثية بيدرو ومطر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير – سيف الكعبي

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حقق الوحدة فوزاً ثميناً على حساب ضيفه دبا الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت مساء اليوم، السبت، على أرضية استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة بالتساوي مع الشارقة وشباب الأهلي، محققاً انتصاره السادس على التوالي في الدوري، فيما استمر دبا الفجيرة في المركز الأخير بنقطة وحيدة من دون أي فوز في الموسم الحالي.

ويدين الوحدة لمهاجمه البرازيلي جواو بيدرو الذي نجح في قيادة الفريق نحو الفوز بتسجيله الهدفين الأول والثاني، قبل أن يضيف البديل إسماعيل مطر الهدف الثالث.

ورغم النقص العددي في صفوف الوحدة الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11 بعد طرد المدافع فارس جمعة لعرقلة ألفارو لاعب دبا الفجيرة، إلا أن الفريق استطاع فرض أفضليته على مجريات اللقاء، بعدما أنهى العنابي الشوط الأول متقدماً بهدف عن طريق هدافه البرازيلي جواو بيدرو الذي سجل الهدف الأول برأسية في الدقيقة 35.

وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه من مجهود فردي رائع بعد مراوغة 4 مدافعين من دبا الفجيرة في الدقيقة 66.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه خالد عبدالله لاعب دبا الفجيرة في الدقيقة 82 لمنع بيدرو من انفراد محقق بالمرمى.

ووضع قائد العنابي، إسماعيل مطر، بصمته بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني، وسجل الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 87 من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى لحارس «النواخذة»، ليحقق الوحدة انتصاراً مهماً قبل اللقاء المرتقب في الجولة المقبلة أمام الجزيرة في ديربي العاصمة يوم الجمعة المقبل.

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