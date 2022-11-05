رسميا..غوران توميتش مدربا للنصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أنهى النصر اتفاقه رسميا مع المدرب الكرواتي غوران توميتش لتولي مهمّة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للألماني ثورستن فينك الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويستلم توميتش مهامه على رأس الفريق غدا لقيادة تحضيرات الفريق استعدادا لمواجهة شباب الأهلي ضمن منافسات الجولة 10 لدوري أدنوك للمحترفين.

وبدأ توميتش مسيرته التدريبية بنادي سيبينيك في 2011 وقاد العديد من الأندية الكرواتية والصينية قبل أن يحط الرحال بنادي ريجيكا الذي دربه في الموسم الماضي.

ويحتل النصر المركز 12 بـ6 نقاط، حيث حصد فوز واحد من 9 جولات وتعادل في 3 مباريات، فيما تكبد 5 هزائم تحت قيادة ثورستن فينك.

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