لاعب برشلونة السابق أبرز المرشحين لتدريب النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اقترب النصر من حسم ملف الجهاز الفني الجديد الذي سيخلف الألماني ثورستن فينك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد الكرواتي غوران فوسيفيتش، مساعد المدير الرياضي السابق في نادي برشلونة الإسباني أحد أبرز المرشحين لقيادة العميد بعد أن بلغت المفاوضات بينه بين إدارة النصر أشواطا متقدمة.

وتولى غوران فوسيفيتش مهمة رئيس الكشافين في النصر السعودي ومنسقا فنيّاً لفرق كرة القدم بفئاتها كافة العام الماضي وهو لاعب دولي سابق، كما ارتدى قميص برشلونة بين 1992 و1997.

ومن المتوقع أن يشرف المدرب الكرواتي على استعدادات النصر قبل مواجهة شباب الأهلي ضمن منافسات الجولة 10 لدوري أدنوك للمحترفين الجمعة المقبل.

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