الوحدة ودبا الفجيرة.. طموحات مختلفة

المصدر: دبا – محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

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يسعى الوحدة لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يستضيف دبا الفجيرة عند الخامسة إلا ربعاً مساء اليوم باستاد آل نهيان بالجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وتاريخياً فإن التفوق يدين لـ «العنابي» في لقاءات الفريقين في «المحترفين»، إذ فاز عليه 9 مرات مقابل تعادل وحيد، وستكون طموحات الفريقين مختلفة بالمباراة، فعيون الوحدة على صراع القمة، فيما يأمل «النواخذة» تحقيق الفوز الأول.

ويركز الوحدة على تحقيق الانتصار السادس على التوالي بالدوري هذا الموسم من أجل الاستمرار في المشاركة بالصدارة، ويبلغ رصيد الفريق حالياً 16 نقطة، ويلعب مباراة دبا منتشياً بالفوز المهم الذي حققه على الشارقة بهدف الثواني الأخيرة في الجولة الماضية، كما أن صفوف الفريق مكتملة باستثناء غياب محمد برغش للإصابة، فيما لم تتضح الصورة بخصوص خليل إبراهيم الذي يشكو من بعض الآلام.

وفي المقابل لا يزال دبا الفجيرة يبحث عن الفوز الأول في الدوري هذا الموسم والخروج من الوضع الصعب للفريق، إذ يحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات من ثماني مباريات، ويعتمد دبا على خبرة مدرب الفريق الفرنسي غريغوري المدير الفني السابق للوحدة، والذي ضم ثنائي رديف «النواخذة» خميس محمد وأحمد نبيل بعد تألقهما مؤخراً في دوري الرديف.

التزام

وشدد خيمينيز مدرب الوحدة على أهمية المباراة، وأنها تساوي 3 نقاط مثل مباراة الشارقة، ويجب التعامل معها بنفس القوة والطموح، وأشاد بالتزام نجوم الفريق بقرارات الجهاز الفني في اختيار التشكيلة وقال: أود الإشادة بالتزام الجميع وبالأخص لويس بيتزي كونه يجلس على الدكة ويتفهم ذلك على الرغم من أنه كان قائداً لفريق كبير مثل بنفيكا، ولكنه مثل الجميع يتفهم أسباب عدم البدء أساسياً بسبب لوائح عدد الأجانب والمقيمين بالمباراة، والمهم هو الوحدة كفريق وليس اللاعبين على المستوى الفردي.

تحدٍّ

وأشار غريغوري مدرب دبا إلى أن مباراة الوحدة تمثل تحدياً كبيراً، وقال: ركزت على تصحيح الهفوات التي حدثت خلال لقاء خورفكان بالجولة الماضية، ونعمل على تحسين مستوى أداء اللاعبين.

وألمح إلى أن مواجهة اليوم بمثابة اختبار لمهارات اللاعبين، وأقر بوجود مشكلات في الجوانب الهجومية للفريق.

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