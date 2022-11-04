الجزيرة يعمق جراح العميد بثنائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير - سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

عمّق الجزيرة جراح النصر بتغلبه عليه بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 9 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وصعد بذلك الجزيرة إلى المركز الثاني مؤقتاً برصيد 17 نقطة، فيما ازداد وضع العميد تأزماً في المركز 12 بـ6 نقاط.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة كان النصر البادئ بالتهديد عبر هجمة سريعة قادها عمران الجساسي من الجهة اليسرى ومرر الكرة إلى جاسم يعقوب ولكن الدفاع كان أسرع منه وحولها إلى الركنية، ورد الجزيرة من هجمة منظمة وصلت إثرها الكرة إلى أشرف بن شرقي، الذي توغل داخل المنطقة منفرداً بالحارس أحمد شمبيه ولكنه سدد بجانب القائم واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين حتى نجح الجزيرة في افتتاح التسجيل بوساطة الروماني فلورين تناسي في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني تراجع أداء النصر كالعادة، في المقابل فرض الجزيرة سيطرة مطلقة على المباراة وتمكن من إضافة هدف ثانٍ بوساطة البديل عبدولاي ديابي في الدقيقة 67.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز