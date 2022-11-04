تحية لابا للعلم تُثير الإعجاب

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أثارت اللقطة التي ظهر فيها التوغولى لابا كودجو، مهاجم نادي العين، وهو يرفع التحية للعلم الإماراتي في يوم العلم عقب تسجيله الهدف الثاني لفريقه الاعجاب، وذلك في مباراة العين وضيفه خورفكان اليوم بالجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين والتي حسمها العين لمصلحته بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخرا بهدف في الشوط الأول.

وقفز لابا كودجو، فوق الجميع ليحول عرضية البديل جوناتاس، في مرمى خورفكان، قبل أن ينطلق ليرفع التحية للعلم الإماراتي في مشهد نال اعجاب الجميع، وتداولت الجماهير العيناوية لقطة الهداف التوغولى، في منصات التواصل وأمطرتها بالقلوب والاشادة.

ورفع لابا رصيده من الأهداف إلى (10 ) في دوري هذا الموسم، وهي المباراة السادسة التي يخوضها اللاعب ضد خورفكان، ويهز فيها شباك النسور، اذ سبق وشارك في 5 مباريات بكل البطولات سجل خلالها 8 أهداف وساهم بتسعة.

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