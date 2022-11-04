العين يٌحبط مفاجأة خورفكان بثنائية

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحبط العين مفاجأة ضيفه خورفكان بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وكان خورفكان انهى الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف سجله مهدي عبيد في الدقيقة 8، وفي الشوط الثاني عاد العين بالتعادل عن طريق كوامي في الدقيقة 52، قبل أن يسجل التوغولي لابا كودجو، الهدف الثاني في الدقيقة 81، وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى (16 نقطة) بينما بقي خورفكان في رصيد ( 8 نقاط).

دوافع

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وكلاهما يطمح في الحصول على نتيجة تدعم موقفه في الترتيب العام لفرق الدوري، فالعين صاحب الأرض والجمهور كان يسعى للفوز وحصد النقاط كاملة لتعويض خسارته بالجولة السابقة، والقفز إلى مريع الكبار، بينما كان خورفكان القادم من فوز غالى بالجولة السابقة يأمل في متابعة نتائجه الإيجابية والعودة من ملعب العين بأفضل النتائج للتقدم خطوة في جدول الترتيب.

خورفكان يتقدم

على عكس التوقعات بدأ خورفكان مهاجما من الوهلة الأولى لتضيع له أكثر من فرصة، قبل أن تثمر جهوده عن التقدم بهدف مبكر بعد جملة تكتيكية رائعة انتهت عرضية ليقابلها مهدي عبيد الذي ارتقى فوق الجميع وحولها برأسه في مرمى خالد عيسى، وبعدها ضغط العين بقوة من أجل العودة للمباراة وتوالت محاولاته الهجومية ولكن دون جدوى في ظل دفاع منظم من الضيوف، وعدم توفيق لزملاء المهاجم التوغولى لابا كودجو، ومضى خورفكان محافظا على تقدمه لينهي الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد.

العين يعود

من دون تغييرات على مستوى تشكيلة الفريقين انطلق الشوط الثاني، ومنذ البداية كانت الرغبة واضحة لدي العين الذي اندفع لاعبوه للهجوم بحثا عن تعديل النتيجة، فيما حافظ خورفكان على تنظيمه الدفاعي الصلب فضلا عن يقظة الحارس، لكن هذا لم يمنع المدافع كوامي، من استغلال كرة عرضية والقفز فوق الجميع ليحولها في الشباك لتصبح النتيجة هدف لمثله.

سيطرة عيناوية

بعد عودته بهدف التعادل سيطر العين تماما على مجريات اللعب وظل مهاجما مرمى ضيفه خورفكان لتضيع له فرصا عدة من تحت أقدام رحيمي، ويارمولينكو، ولابا كودجو، بسبب التسرع وتألق حارس مرمى خورفكان، الذي تراجع لاعبوه مرغمين لحماية مرماهم واعتمدوا على الهجمات المرتدة بين الحين والآخر لكن دون خطورة تذكر، وظهرت أخطر فرص هذا الشوط في الدقيقة 71 عندما ارتطمت تسديدة قوية للمغربي سفيان رحيمي بالعارضة وعادت إلى داخل الملعب لتبقي النتيجة كما هي بالتعادل بهدف لمثله.

العين يتقدم

بحلول الدقيقة 81 أصبحت النتيجة 2-1 لصالح العين، عندما رفع البديل جوناتاس كرة عرضية أمام المرمى ليرتقي لها المهاجم التوغولى لابا كودجو، أعلى من الجميع ويحولها برأسه في المرمى مسجلا ثاني أهداف الفريق البنفسجي، وبعد ذلك ضغط العين لتسجيل الهدف الثاني لتضيع له فرصا عدة قبل أن يعلن الحكم عن انتهاء اللقاء بفوز الفريق البنفسجي بهدفين لهدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز