شباب الأهلي يكتسح البطائح بـ "نصف درزن" ويحلق بالقمة

المصدر: خورفكان-علي الظاهري تصوير زيشان أحمد

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حلق فريق شباب الأهلي في قمة الدوري بعد اكتساح مضيفه البطائح بستة أهداف "نصف درزن" في المباراة الافتتاحية للجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين في استاد صقر بن محمد القاسمي، ليغرد "الفرسان" بصدارة المسابقة مؤقتاً برصيد 19 نقطة فيما راوح "الراقي" مكانه في المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد تجرع طعم الخسارة للمرة الثالثة على التوالي.

جاءت سداسية شباب الأهلي عن طريق ايغور جيسوس "ق 10"، يوري سيزار "ق 27"، حارب عبدالله "ق60، 72، يحي الغساني "ق 70"، غوستافو "ق 84". وتعتبر النتيجة هي الأكبر لشباب الأهلي هذا الموسم، في المقابل تعد الخسارة هي الأكثر قساوة للوافد الجديد إلى دوري المحترفين بعد المواجهة التاريخية الأولى بين الفريقين.

وفرض الضيوف سيطرتهم المطلقة على مجريات المباراة بعد تألق اللاعب ايغور جيسوس العائد حديثاً من الإصابة والذي افتتح التسجيل بعد تمريرة جميلة من حارب سهيل، وعزز يوري سيزار تقدم "الفرسان" بتسجيله الهدف الثاني ليخرج اللاعب بعدها بدقائق بسبب الإصابة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

واستمرت هيمنة شباب الأهلي في الشوط الثاني الذي أضاف فيه حارب سهيل الهدف الثالث لفريقه بعد متابعة كرة جيسوس التي تصدى لها حارس البطائح زايد أحمد، لينجح الفرسان في رفع غلة الأهداف بعد تسجيل البديل يحيى الغساني الهدف الرابع.

وعاد حارب سهيل في غضون دقيقتين لهز شباك أصحاب الأرض مضيفاً الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه، ليضع اللاعب بصمته القوية عبر صناعة الهدف السادس بتمرير الكرة لزميله البديل جوستافو سيلفا.

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