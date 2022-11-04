اتحاد الكرة الإماراتي يُشارك في اجتماع "الفيفا" لتقديم الدعم للاتحادات الأهلية

المصدر: وام

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شارك محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع برنامج "FIFA Forward 3.0 Consultation"، الذي عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم أمسِ عن بُعد.

ويهدف برنامج الفيفا إلى التطوير المستقبلي لنشاط كرة القدم من خلال توفير الدعم الضروري للاتحادات المنضوية تحت مظلته، ودعم الأنشطة الهامة والحيوية التي تعزز نمو كرة القدم في مسابقات الشباب وكرة القدم النسائية، وتطوير استراتيجيات البنية التحتية للعبة في الاتحادات الأعضاء التي تحتاج للدعم في هذا الشأن.

وحظي الاجتماع بمشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الأعضاء الاتحاد الدولي، كما حضر حمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، وطارق إبراهيم الشريف رئيس القسم المالي باتحاد الإمارات لكرة القدم.

وناقش الاجتماع عملية تحديث إطار الدعم المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ "فيفا" للاتحادات الأعضاء بالتشاور بين الطرفين، بما يخدم نشاط كرة القدم، ويسهم في عملية التنمية المستدامة للعبة.

كما استعرض الاجتماع مخرجات الدورة المالية السابقة للفيفا، وكذلك السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في شهر يناير 2023.

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