حارس كلباء يُسعد المشجع الصغير

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

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في بادرة تستحق الإشادة، لبى عيسى الهوتي حارس مرمى كلباء طلب المشجع الصغير سيف خالد الزعابي، وقام بزيارته في منزله، وأهداه قميص «النمور»، وهدايا أخرى، وعبّر الطفل سيف العاشق لفريق كلباء، عن سعادته الكبيرة بالقميص، ولقيت اللفتة تقدير أسرته. وكان سيف لفت الأنظار بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طالب خلاله الحارس الهوتي بقميص الفريق.

على صعيد آخر، أعلن فريق رويال رايدرز الإماراتي دعمه لمبادرة «كلباء عائلة واحدة» الجماهيرية التي أطلقتها

شركة الكرة بالنادي لمساندة الفريق الأول للكرة من خلال الوجود في مدرجات استاد كلباء ابتداء من مباراة بني ياس المقبلة.

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