«الآسيوي» يرشح ليما ضمن نجوم أكتوبر

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فابيو دي ليما لاعب الوصل، للمنافسة في التصويت الجماهيري على اختيار نجم شهر أكتوبر الماضي، لمنطقة غرب آسيا بعد تسجيله 4 أهداف في شباك كل من الظفرة 3 أهداف «هاتريك»، واتحاد كلباء، ليسهم في حصول فريقه على 15 نقطة جعلته يحتل المركز الرابع بفارق نقطة فقط عن الوحدة المتصدر.

وينافس فابيو دي ليما في التصويت كل من غوستافو «النصر السعودي»، مجدي العطار «الفيصلي الأردني»، حسين جبار «القوة الجوية العراقي»، علي عدوي «شباب الظاهرية الفلسطيني»، محمود البحر «الجبلة السوري»، الحاج مالك «الأنصار اللبناني»، سامي فريوي «الخالدية البحريني»، محمد دحام «النصر الكويتي».

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