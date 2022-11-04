مباراتان في «تاسعة» الهواة اليوم

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تبدأ الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباراتين. ويستقبل مسافي فريق سيتي، ويواجه بينونة فريق غلف اف سي، ويسعى مسافي «13 نقطة» لمزاحمة حتا المتصدر «16 نقطة» وتمكن الفريق من الفوز بالجولة الماضية على فرسان هيسبانيا بهدف.

ويحتل سيتي المركز 13 برصيد 7 نقاط، ولكنه حقق تعادلاً مثيراً أمام الحمرية 2 - 2 بالجولة الماضية، ويرغب مدربه المواطن محمد البلوشي في الفوز على مسافي بين جمهوره.

وفي المباراة الثانية، يلعب بينونة مع غلف اف سي في صراع القاع ولكل فريق 6 نقاط فقط. وخسر بينونة أمام الإمارات بالجولة الماضية بخماسية نظيفة، فيما استقبلت شباك غلف أربعة أهداف أمام دبا الحصن.

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