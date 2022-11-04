النصر والجزيرة.. قمة جماهيرية الليلة

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله، عدنان الغربي، إيهاب زهدي، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تنطلق، اليوم، مباريات الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، ويستضيف النصر فريق الجزيرة في السابعة والنصف مساء باستاد آل مكتوم، ويلعب في الخامسة إلا الربع العين مع خورفكان باستاد هزاع بن زايد، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على البطائح.

وتترقب الجماهير لقاء «العميد» و«فخر أبوظبي»، الذي يعد قمة خاصة رغم ظروف الفريقين وترتيبهما في الجدول نظراً لجماهيرية الفريقين، ويحمل اللقاء عنوان البداية الجديدة للنصر «6 نقاط» الذي يسعى لطي صفحة النتائج السلبية، والخروج من عنق الزجاجة، تزامناً مع التغييرات الإدارية الجديدة، فيما يتطلع الجزيرة «14 نقطة» إلى ومواصلة الانتصارات عقب الفوز الثمين على الوصل في الجولة الماضية، والاتجاه من جديد للقمة.

ويغيب عن النصر ريان مينديز للإصابة، وأكد الألماني ثورستن فينك مدرب الفريق، أنه بذل جهوداً كبيرة في إعداد الفريق، لكن النتائج عاندت فريقه وجاءت عكس التطلعات، وأنه بالرغم من عدم فوز «العميد» منذ الجولة الثانية، إلا أنه يطمح لإنهاء سلسلة النتائج السلبية، وقال: نلعب بشكل جيد، ولكن لا نستمر على نفس الأداء طوال 90 دقيقة، فيما قال كايزر مدرب الجزيرة: «النصر من الفرق المميزة ويتفوق في الاستحواذ والجانب الهجومي، ولكن سوء الحظ حرمه من الانتصارات، وعموماً فريقنا جاهز وطموحنا العودة بالنقاط الثلاث».

وتعد المباراة الثانية بين العين «13 نقطة»، وخورفكان «8 نقاط»، مفتوحة على كل الاحتمالات قياساً على تراجع نتائج العين، والذي يبحث عن الفوز لتعويض خسارته (1 - 2) أمام شباب الأهلي، فيما يسعى خورفكان للاستفادة من ارتفاع معنويات لاعبيه بعد الفوزعلى دبا للخروج بأفضل نتيجة.

وقال الأوكراني، ريبروف، مدرب العين: نحن مطالبون بمضاعفة جهودنا للفوز وإسعاد جماهيرنا، بينما حذر عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان لاعبيه من خطورة العين، وقال: أنا متفائل بتحقيق بنتيجة إيجابية.

ويلعب البطائح وشباب بطموحات وأهداف مختلفة، حيث يسعى «الراقي» إلى نتيجة إيجابية بعد توقف رصيده عند 9 نقاط، ويلعب «فرسان دبي» بمعنويات عالية ورغبة قوية في الفوز للبقاء بدائرة المنافسة على اللقب، خاصة بعد وصوله إلى 16 نقطة، وأشار البرتغالي جارديم، مدرب الفريق، لجاهزية فريقه وأن طموحه الفوز.

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