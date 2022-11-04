إعلان المرشحين لجوائز «دبي غلوب سوكر»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي وجوائز دبي غلوب سوكر القائمة النهائية للمرشحين للجوائز عقب انتهاء الجولة الأولى من تصويت الجمهور بنجاح، محطمة رقماً قياسياً بلغ 10 ملايين صوت، وسيتم التصويت في المرحلة الثانية التي تستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، على اختيار الأفضل في القائمة النهائية، وتم استحداث جائزة لأفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك على منصة TikTok، فيما يعلن عن الفائزين من جميع الفئات في احتفالية مميزة في مدينة جميرا 17 نوفمبر الجاري.

المرشحون

وتضم قائمة المرشحين جائزة أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك كلاً من كريم بنزيما، تيبوت كورتوا، كيفين دي بروين، إرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ميسي، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كريم بنزيما، تيبوت كورتوا، ويس دياز، إرلينج هالاند، ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، وتضم قائمة أفضل لاعبة ايتانا بونماتي، لوسي برونز، ليندا كايسيدو، ديبينيا، آدا هيغربرغ، سامانثا كير، كاتارينا ماكاريو، بيث ميد، أليكسيا بوتياس، ياميلا رودريغيز.

أفضل الأندية

وترشح لجائزة أفضل ناد للرجال، كل من: الهلال، فلامنغو، ليفربول، مانشستر سيتي، ميلان الإيطالي، بالميراس، سان جيرمان، ريال مدريد، روما، الوداد، ولأفضل نادي سيدات أرسنال، برشلونة، بايرن، تشيلسي، أولمبيك ليون، سان جيرمان، ريال مدريد، وتضم قائمة أفضل مدرب كلاً من كارلو أنشيلوتي، أبيل فيريرا، ريناتو غاوتشو، غوارديولا، يورغن كلوب، جوزيه مورينيو، ستيفانو بيولي، وجائزة أفضل لاعب ناشئ كلا من جوليان ألفاريز، جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، جافي، رافائيل لياو، فيكتور أوسيمين، فيديريكو فالفيرديز.

وترشح لجائزة أفضل رئيس ناد رياضي كل من خلدون المبارك، بينتو دا كوستا، هيربرت هاينر، فلورنتينو بيريز، باولو سكاروني، ولجائزة الأعمال الخيرية خارج الملعب كل من ديدييه دروغبا، مؤسسة ميلان الخيرية، مؤسسة ريال مدريد الخيرية، ولجائزة أفضل كشّاف نجوم كلاً من جوني كالافات، فيرمين غاليوت مارتن، باري هنتر، جيفري مونكادا، ماركوس بيلاوا، وجائزة أفضل مدير تنفيذي كل من مايكل إدواردز،‏‏ جوليان وارد، كريستيانو جيونتولي، ريكي مسارا، باولو مالديني، حسن صالح حميديتش، مايكل زورك.

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